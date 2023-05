Ron DeSantis não está morto ainda; leia a análise

THE NEW YORK TIMES – Nunca é um bom sinal quando os analistas políticos começam a falar sobre “o que deu errado?” em campanhas presidenciais antes mesmo de serem anunciadas.

O governador Ron DeSantis, da Flórida, suportou mais do que sua parcela de mortes antecipadas, pois a sabedoria convencional se voltou contra sua campanha e sua posição caiu para a casa dos 20% nas recentes pesquisas nacionais das primárias republicanas, ante mais de 30% em março.

Apesar do coro cada vez mais alto de céticos nos últimos meses, a oferta de DeSantis ainda tem os ingredientes de uma campanha forte. Nas próximas semanas, ele poderia mudar a narrativa da luta pela indicação republicana de 2024 de “Trump está enterrando DeSantis” para “Ele ainda está vivo, apesar de Trump fazer tudo o que pode para enterrá-lo”.

Governador da Flórida, Ron DeSantis, ao lado da esposa Casey e dos filhos após discursar para apoiadores durante as eleições de meio de mandato, em novembro de 2022 Foto: Rebecca Blackwell/AP

DeSantis será generosamente financiado; suas avaliações favoráveis permanecem bastante altas entre os republicanos; ele pode atrair uma multidão; ele finalmente estará na corrida; e talvez o mais importante, parece que ele tem a teoria correta de como tentar derrubar Donald Trump.

Já nos acostumamos com a ideia de DeSantis concorrer, mas vale lembrar como sua campanha é ousada. Ele não está na mesma posição de, digamos, Nikki Haley, que pode se esquivar de Trump o máximo possível, esperar que um raio caia sobre ela e, se isso não acontecer, talvez ela ainda esteja nas boas graças de Trump se ele for o indicado.

Essa evasão não está disponível para DeSantis, a quem Trump já está acusando de aliciar adolescentes e talvez de ser gay. DeSantis está apostando na possibilidade de ter sua reputação manchada e sua carreira política arruinada para sempre. Uma reaproximação amigável é muito improvável no final. Se eles chegarem a um acordo após uma vitória de Trump, certamente será humilhante para DeSantis - pense em um rei estrangeiro derrotado sendo apresentado como um dos adereços em um antigo triunfo romano.

Continua após a publicidade

E ele está entrando na campanha quando Trump está mais uma vez tornando inconfundível sua posição dominante no partido. No início deste ano, parecia que o peso pesado talvez tivesse diminuído de tamanho, mas agora ele está claramente de volta ao seu peso habitual.

Se Trump é claramente o favorito, é muito cedo para declará-lo inevitável, e há um grande elemento do partido que ainda está aberto a outra pessoa, pelo menos em teoria. Como DeSantis fará sua campanha será decisivo.

Primeiro, ele terá de ter um grande número de arrecadação de fundos desde o início, continuar a divulgar endossos de autoridades estaduais (ele teve conquistas impressionantes em Iowa e New Hampshire) e vencer o concurso de conquista de corações e mentes entre ativistas e organizadores de eventos republicanos nos primeiros estados em que as primárias acontecerão.

Nada disso é fácil, mas, com apoio significativo de doadores republicanos, é factível. Mais do que isso, um candidato presidencial precisa de uma narrativa pessoal que se encaixe com sua mensagem política de uma forma que os candidatos a cargos menores simplesmente não precisam. Sem um, eles raramente conseguem. Barack Obama foi um candidato afro-americano inovador para um país que precisava da audácia da esperança. Donald Trump era o bilionário estranho para um país que precisava ser grande novamente.

Ron DeSantis ao lado de Donald Trump em imagem de 2019, durante a presidência deste último. Os dois republicanos devem disputar a candidatura do partido para a presidência no ano que vem Foto: Manuel Balce Ceneta/AP

O que é DeSantis? Ele passou os últimos meses falando sobre seu histórico na Flórida mais do que sobre si mesmo, o que é admirável de certa forma - mas as políticas não contam uma história. No momento, o republicano médio sabe pouco ou nada sobre sua carreira no beisebol de Yale, seu serviço militar durante a guerra contra o terrorismo, a luta de sua esposa contra o câncer de mama ou sua vida como pai muito ocupado de três filhos pequenos. Em uma viagem recente a Iowa, sua esposa, Casey, falou de maneira mais pessoal sobre a vida deles juntos; terá que haver mais disso.

Continua após a publicidade

Muito se tem falado sobre o distanciamento de DeSantis. Mesmo que isso tenha sido exagerado, não há dúvida de que ele não é um político estilo Bill Clinton, que se alimenta de pessoas. Para ele, a política de varejo é claramente um trabalho duro, mas ele precisa fazer isso. Sua equipe agora o mantém após os eventos, para dar boas-vindas. Terá de fazer isso onde quer que vá, sem demonstrar qualquer aborrecimento ou irritação, sob pena de confirmar a ideia de que lhe falta carisma.

Ele precisará firmar os pés em questões complicadas nas primárias republicanas: o que ele acha da legitimidade da eleição de 2020? Onde ele está agora na reforma do direito? Talvez seu pior momento na fase de pré-anúncio tenha sido o retrocesso em uma declaração mal redigida chamando a guerra na Ucrânia de “uma disputa territorial”, que consternou tanto republicanos apoiadores quanto opositores da ajuda em grande escala à Ucrânia.

Então, é claro, há a grande e iminente questão de como responder aos ataques de Trump. Ignorá-los, como DeSantis fez até agora, parece fraco; responder corre o risco de jogar o jogo de Trump. Nenhum republicano ainda decifrou esse enigma, com exceção do governador Brian Kemp, da Geórgia.

DeSantis faria bem em estudar o exemplo de Kemp; ao mesmo tempo que mostra que é possível vencer Trump, também destaca que ele deve ser combatido com cuidado para evitar desencadear uma reação defensiva de seus fãs

Quando Trump mirou Kemp pelo crime de desafiá-lo após a eleição de 2020, o governador respondeu habilmente. Ele disse que Trump tinha uma rixa com ele, não o contrário, e ao responder às afirmações de Trump sobre a eleição, o fez de forma imparcial e factual. Ele sobreviveu ao ataque de Trump, mas teve a vantagem de travar uma guerra por procuração em uma batalha em seu território, em vez de atacar diretamente o próprio Trump.

DeSantis faria bem em estudar o exemplo de Kemp; ao mesmo tempo que mostra que é possível vencer Trump, também destaca que ele deve ser combatido com cuidado para evitar desencadear uma reação defensiva de seus fãs. DeSantis não vai e não pode tornar sua guerra contra Trump tão feroz a ponto de agradar aos republicanos do “Nunca Trump” e à imprensa em geral.

Grande parte de seu caso anti-Trump será baseado na elegibilidade. Não há dúvida de que Trump estragou uma corrida que poderia vencer em 2020 - DeSantis precisará dizer que realmente perdeu - e teve uma grande influência no decepcionante desempenho nas eleições legislativas de meio de mandato do Partido Republicano no ano passado. Com toda a probabilidade, DeSantis teria muito mais facilidade para vencer Biden do que Trump, com base apenas no contraste geracional. Mas há limites para esse argumento. Trump é competitivo com Biden nas pesquisas, e uma mensagem de elegibilidade geralmente não move o tipo de eleitor primário que se auto-identifica como “muito conservador” - o tipo de eleitor que DeSantis precisa arrancar de Trump.

Continua após a publicidade

O risco para DeSantis é que sua candidatura assuma a sensação de um favorito do establishment - muito entusiasmo dos doadores, uma mensagem de elegibilidade - quando ele está correndo atrás de um populista insurgente que por acaso já foi presidente dos Estados Unidos.

Governador da Flórida, Ron DeSantis, durante discurso para apoiadores em outubro de 2020 Foto: Ricardo Arduengo/AFP

Para combater isso, DeSantis obviamente terá que manter sua vantagem na guerra cultural. A luta contínua contra a Disney, que se tornou um pântano progressista, pode realmente ajudá-lo: com outros candidatos efetivamente tomando o lado da Disney por princípio ou para marcar pontos contra DeSantis, ele pode se retratar como o guerreiro mais comprometido contra as corporações ‘woke’.

E ele precisa atacar Trump pela direita, tanto no passado do ex-presidente (Anthony Fauci, reforma da justiça criminal, não construção do muro na fronteira) quanto nas disputas atuais. Mesmo que cause agitação entre alguns de seus grandes doadores, a questão do aborto é uma abertura clara para DeSantis. Trump está confuso, enquanto DeSantis acaba de assinar uma proibição do aborto até seis semanas. Ele deveria aproveitar ao máximo esse contraste, especialmente em Iowa, onde os eleitores conservadores no campo social são tão importantes.

Apesar de toda a conversa sobre como DeSantis modelou seu estilo político combativo em Trump, ele é um político e um personagem muito diferentes. Sua abordagem como palestrante e ativista é convencional, enquanto Trump é adepto do bizarro. DeSantis é altamente profissional, ao passo que, mesmo depois de ser presidente dos Estados Unidos por quatro anos, Trump cheira a amadorismo. Todas as indicações são de que DeSantis é um homem de família honesto e obediente, enquanto Trump tem sido, na melhor das hipóteses, um playboy rude.

Pode ser que os republicanos decidam que ainda querem o show que só Trump pode oferecer. Se for esse o caso, DeSantis e todos os outros candidatos anti-Trump serão eliminados. Mas DeSantis ainda não está morto.

*Rich Lowry é o editor-chefe da National Review, do The New York Times