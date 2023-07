Rússia ataca a Ucrânia e danifica maior catedral da cidade de Odesa

A cidade portuária de Odesa, no Mar Negro, na Ucrânia, foi atingida por mais uma onda de ataques da Rússia neste domingo, 23. O ataque resultou em pelo menos duas pessoas mortas e outras 22 feridas, incluindo quatro crianças. A histórica Catedral da Transfiguração sofreu graves danos após o impacto de um míssil russo que atingiu diretamente o edifício, rompendo até o porão e causando danos significativos.

Segundo as autoridades ucranianas, a Rússia lançou 19 mísseis por terra, mar e ar contra Odesa, os quais nove foram abatidos. “Mísseis contra cidades pacíficas, contra casas, contra uma catedral”, disse o presidente Volodimir Zelensky. “Haverá represálias contra os terroristas russos pelo que aconteceu em Odessa”, prometeu o líder.

Além da catedral, seis prédios residenciais, incluindo prédios de apartamentos, foram destruídos, e várias pessoas ficaram presas em seus apartamentos devido aos escombros espalhados pelas ruas, que também bloquearam parcialmente a estrada e danificaram as linhas de energia. Conforme as autoridades locais, os ataques foram intensificados após a Rússia ter cancelado um histórico acordo de grãos na semana passada em meio aos esforços de Kiev para retomar seus territórios ocupados.

Os documentos e itens valiosos foram retirados do prédio para evitar maiores perdas. Foto: OLEKSANDR GIMANOV / AFP

Os socorristas resgataram Svitlana Molcharova, de 85 anos, do apartamento destruído. No entanto, ela recusou-se a deixar a casa e disse qu vai permanecer no local mesmo após os danos sofridos. Outro morador, Ivan Kovalenko, de 19 anos, fugiu da cidade de Mykolaiv em busca de um lugar seguro para morar, depois que sua casa também foi destruída. “Acordei quando o teto começou a cair sobre mim. Corri para o corredor”, disse.

O arquidiácono Andrii Palchuk testemunhou a destruição da Catedral da Transfiguração e afirmou que “a destruição é enorme, metade da catedral agora está sem teto. Os documentos e itens valiosos foram retirados do prédio para evitar maiores perdas causadas pela água usada pelos bombeiros para apagar o incêndio. A basílica, consagrada em 1809, pertence à Igreja Ortodoxa Ucraniana (UOC), a qual é ligada a Moscou.

O centro histórico de Odesa possui importância cultural significativa e foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO, mesmo com a oposição russa. /AP e AFP.