MOSCOU - Um avião de transporte militar da Rússia com 65 prisioneiros de guerra ucranianos, seis tripulantes e três acompanhantes caiu na manhã desta quarta-feira, 24, na região russa de Belgorod, perto da Ucrânia, informou o Ministério da Defesa russo. O governo de Vladimir Putin acusa a Ucrânia de ter derrubado a aeronave durante um ataque de drones às vésperas de uma troca de prisioneiros negociada com os ucranianos. As 74 pessoas a bordo morreram.

PUBLICIDADE O governo de Volodmir Zelenski, que não costuma comentar ataques em território russo, não se pronunciou sobre o caso até agora, mas garantiu que a troca de prisioneiros estava prevista. O acidente ocorreu por volta de 11h, horário local. As acusações russas não podem ser identificadas de maneira independente. Vídeos divulgados em redes sociais mostraram o avião caindo em uma região nevada e rural de Belgorod. Houve uma explosão no local quando a atingiu o chão. Ambulâncias e equipes de resgate foram enviadas ao local e trabalharam para extinguir as chamas.

Reprodução de vídeo mostra o local do acidente do avião russo Foto: Reuters

O avião veio de Moscou, segundo o governo russo, e a troca de prisioneiros estava prevista para acontecer em Kolotilova, na fronteira, a 135 km de onde o avião caiu.

Ataques aéreos

Mais cedo, o Presidente da Câmara de Oryol, na província de Belgorod, Yuri Parakhin, afirmou que vários drones foram abatidos sobre a cidade, sem registro de vítimas.

Outro drone ucraniano foi abatido na manhã de quarta-feira sobre a região fronteiriça de Belgorod, informou o governador regional Vyacheslav Gladkov, também sem vítimas.

Nos últimos meses, a Ucrânia tem aumentado o uso de drones para atacar alvos dentro da Rússia, especialmente na província de Belgorod. Ano passado, no entanto, ataques do tipo chegaram à capital Moscou, ainda que tenham sido frustrado pelas defesas antiaéreas do Kremlin.

Publicidade

O lado russo também tem aumentado o uso de ataques aéreos no começo deste ano, com bombardeios contra cidades importantes da Ucrânia, como Kiev e Kharkiv. / AP e NYT

















./ AP