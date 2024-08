Secretário de Estado americano fala em “última oportunidade” para trégua em Gaza

Ele garantiu que foi a Israel em nome do presidente Joe Biden para levar o acordo a uma conclusão. Os Estados Unidos, o Catar e o Egito são os mediadores de uma negociação entre Israel e o Hamas para acabar com a guerra desencadeada em 7 de outubro com o ataque do movimento islâmico palestino contra o território israelense.

“É hora de fazê-lo. É também hora de garantir que ninguém tome medidas que possam inviabilizar este processo”, acrescentou. “Estamos trabalhando para garantir que não haja escalada, que não haja provocações, que não haja ações que possam nos distanciar de levar este acordo à sua conclusão, ou que haja uma escalada em outros lugares”, disse ele.