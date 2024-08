Secretário de Estado americano viaja a Israel para pressionar acordo de cessar-fogo em Gaza

O Secretário de Estado americano Antony J. Blinken foi para Israel neste domingo, 18, para tentar fechar um acordo que poderia acabar com a guerra em Gaza, mesmo com o Oriente Médio permanecendo no limite em meio à ameaça de um conflito regional mais amplo.

A visita, parte de uma intensa campanha diplomática liderada pelo governo Biden, ocorre dias depois que a equipe de negociação de Israel manteve conversações no Catar com altos funcionários americanos, bem como representantes do Catar e do Egito que estão mediando entre Israel e o Hamas.

Blinken deve se reunir com Netanyahu na segunda-feira, 20, durante visita à Israel Foto: Shuji Kajiyama/AP

PUBLICIDADE Essas conversas terminaram sem grandes avanços, mas a Casa Branca disse em um comunicado na sexta-feira, 17, que os Estados Unidos haviam apresentado uma “proposta de ponte”, com o apoio do Egito e do Catar, com o objetivo de fechar as lacunas restantes entre os lados. O governo americano disse que as equipes continuariam a discutir os detalhes para a implementação do acordo e que os negociadores seniores esperavam se reunir novamente no Cairo antes do final desta semana para finalizar um acordo. Em uma declaração emitida na noite de sábado, após o sabá, o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, disse que a equipe de negociação israelense havia expressado “otimismo cauteloso” sobre a possibilidade de avançar em direção a um acordo com base na proposta de transição. Ele não forneceu mais detalhes e retratou o Hamas como o obstáculo para se chegar a um acordo.

Blinken deve se reunir na segunda-feira, 20, com Netanyahu, a quem algumas autoridades acusaram de protelar, acrescentando novas condições para um acordo.

O possível acordo seria realizado em três fases e se baseia nos princípios estabelecidos pelo presidente Biden em 31 de maio e posteriormente endossados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele daria início a um cessar-fogo em Gaza e envolveria a libertação dos reféns mantidos em cativeiro no enclave em troca de prisioneiros palestinos e detentos mantidos em Israel.

O governo Biden criou um grau de ligação entre os esforços de cessar-fogo e a ameaça de retaliação liderada pelo Irã contra Israel pelos assassinatos consecutivos de figuras importantes do Hezbollah, a milícia radical libanesa apoiada pelo Irã, e do Hamas em Beirute e Teerã no final de julho.

Publicidade

Em meio ao temor de que qualquer represália e subsequentes contra-ataques israelenses possam se transformar em uma guerra regional mais ampla, as autoridades americanas expressaram a esperança de que o progresso na frente diplomática possa evitar uma conflagração mais ampla.

Nesse meio tempo, os combates em Gaza continuaram. O exército israelense disse no domingo que suas tropas estavam operando no centro e no sul da Faixa de Gaza.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.