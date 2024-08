Negociações de cessar-fogo em Gaza terminam sem avanço imediato no Catar

TEL AVIV — As negociações para interromper a guerra na Faixa de Gaza terminaram sem um avanço imediato nesta sexta-feira, 16, mas os Estados Unidos, Egito e Catar disseram que as negociações continuarão na próxima semana, à medida que os mediadores correm para garantir uma trégua que esperam evitar uma conflagração regional mais ampla.

O anúncio veio após os principais funcionários dos EUA, Israel, Egito e Catar concluírem dois dias de conversas em Doha, capital do Catar, visando resolver os desacordos remanescentes entre Israel e o Hamas. Funcionários dos EUA e da região esperam que o progresso nas negociações reduza ou interrompa uma retaliação amplamente antecipada liderada pelo Irã pelo assassinato de líderes seniores do Hamas e do Hezbollah, grupos apoiados pelo Irã. Autoridades dos EUA, do Irã e de Israel disseram nesta sexta-feira que o Irã decidiu adiar sua retaliação contra Israel para permitir que os mediadores continuem trabalhando em direção a um cessar-fogo em Gaza.

Após o primeiro dia de conversas, que terminou na noite de quinta-feira, 15, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, o primeiro-ministro do Catar, ligou para o ministro interino das Relações Exteriores do Irã, Ali Bagheri Kani, para incentivar o Irã a evitar qualquer escalada, considerando as conversas de cessar-fogo em Doha, de acordo com dois funcionários iranianos e três outros funcionários familiarizados com a ligação, que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a falar publicamente.

Al Thani conversou com Bagheri Kani novamente na sexta-feira, e ambos os funcionários “enfatizaram a necessidade de calma e desescalada na região”, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Catar. Bagheri Kani disse em um comunicado que o primeiro-ministro do Catar descreveu as negociações de cessar-fogo na quinta-feira como estando em uma fase “sensível”.

Nesta sexta-feira, o Egito, o Catar e os Estados Unidos disseram em um comunicado conjunto que os mediadores apresentaram a Israel e ao Hamas “uma proposta de ponte” consistente com os termos estabelecidos pelo presidente Joe Biden em 31 de maio e posteriormente endossados pelo Conselho de Segurança da ONU.

“Esta proposta se baseia em áreas de acordo da semana passada e preenche as lacunas restantes de maneira que permita uma implementação rápida do acordo”, dizia o comunicado. Todos os três governos caracterizaram as negociações no Catar como “sérias, construtivas e conduzidas em uma atmosfera positiva”.

Falando na Casa Branca nesta sexta-feira, Joe Biden disse: “Estamos mais próximos do que nunca. Não quero zicar nada”. Ele acrescentou: “Ainda não chegamos lá. Mas está muito, muito mais perto do que há três dias”. Biden também falou com o emir do Catar e, separadamente, com o presidente Abdel Fattah el-Sissi, do Egito, para revisar o progresso feito em Doha sobre o cessar-fogo em Gaza e o acordo de libertação de reféns.

Palestinos deixam uma escola que era seu abrigo, no leste de Deir al-Balah, em Gaza. Foto: AP/Abdel Kareem Hana

Altos funcionários se reunirão na próxima semana na capital egípcia, Cairo, na esperança de finalizar o acordo com base nos termos estabelecidos no Catar, disse o comunicado conjunto. Enquanto isso, funcionários de escalão inferior continuarão resolvendo detalhes técnicos sobre como a proposta de cessar-fogo seria implementada, disseram o Egito, o Catar e os Estados Unidos. Os detalhes da proposta de ponte não foram imediatamente conhecidos.

Mas Biden descreveu anteriormente um plano de três fases que libertaria os reféns restantes capturados durante o ataque liderado pelo Hamas em 7 de outubro contra Israel em troca de prisioneiros palestinos mantidos em Israel, e que acabaria levando à “cessação permanente das hostilidades” e à reconstrução de Gaza.

Em um comunicado nesta sexta-feira, o primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu, continuou culpando o Hamas por bloquear um acordo. Mas ele também endureceu os termos de Israel para um acordo nas últimas semanas, incluindo a exigência de que as tropas israelenses permaneçam no lado de Gaza da fronteira do território com o Egito para impedir que o Hamas se reabasteça.

"Israel aprecia os esforços dos EUA e dos mediadores para dissuadir o Hamas de rejeitar um acordo de libertação de reféns", disse Netanyahu. "Os princípios fundamentais de Israel são bem conhecidos pelos mediadores e pelos EUA." Ele acrescentou que Israel esperava que a pressão levasse o Hamas a aceitar uma proposta israelense delineada em maio. Não houve comentários imediatos de funcionários israelenses ou do Hamas sobre se eles participariam das próximas negociações no Cairo. Funcionários do Hamas, que acusaram Netanyahu de negociar de má-fé, não participaram diretamente das negociações em Doha. Mas dois funcionários do Hamas disseram nesta sexta-feira que os mediadores atualizaram o grupo sobre as negociações. Os funcionários disseram, sem detalhar, que a proposta atual não estava de acordo com os termos que o grupo havia aceitado no mês passado.

Ghazi Hamad, um alto funcionário do Hamas, disse em uma entrevista televisiva que “nenhum dos pontos de discórdia” foi resolvido em Doha. “Israel ou acrescentou novas condições, ou pediu novas redações ou complicou as coisas”, disse Hamad à Al Mayadeen, uma emissora libanesa vista como intimamente alinhada com o Irã e seus aliados. “Não houve avanço.”

A pressão por um cessar-fogo ganhou uma importância maior, à medida que a região se prepara para uma retaliação do Irã após uma explosão em sua capital, Teerã — amplamente atribuída a Israel — que matou Ismail Haniyeh, líder político do Hamas. O Hezbollah, aliado armado do Irã no Líbano, também prometeu vingar a morte, horas antes, de um comandante sênior, Fouad Shukur, em um ataque aéreo israelense nos subúrbios do sul de Beirute.