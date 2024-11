Sindicato da Boeing aprova novo contrato e encerra greve dos trabalhadores

O contrato foi endossado por 59 por cento dos votantes, de acordo com o sindicato, a International Association of Machinists and Aerospace Workers. A entidade representa cerca de 33 mil trabalhadores, a maioria dos quais fabrica aviões comerciais na área de Seattle. Mais de três quartos dos membros votaram no contrato.

O sindicato disse que seus membros, que rejeitaram com veemência duas ofertas de contrato anteriores da Boeing, poderiam retornar ao trabalho já na próxima quarta-feira, mas devem retornar até 12 de novembro. A greve começou em 13 de setembro, depois que o sindicato rejeitou a primeira proposta da empresa.