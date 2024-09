Suspeito de ataque em escola nos EUA foi interrogado por ameaças online no ano passado

As autoridades chegaram ao suspeito, Colt Gray, que tinha 13 anos na época, depois que o Centro Nacional de Operações de Ameaças do FBI recebeu várias denúncias anônimas em maio de 2023 relatando ameaças que haviam sido postadas em um site de jogos online, alertando sobre um tiroteio escolar em “um local e horário não identificados”, de acordo com declarações do escritório de campo do FBI em Atlanta e de autoridades locais.

As ameaças incluíam fotografias de armas. Investigadores do escritório do xerife no Condado de Jackson, Geórgia, entrevistaram o suspeito e seu pai, segundo o FBI. O pai disse aos investigadores que tinha armas de caça em casa, mas afirmou que seu filho não tinha acesso às armas sem supervisão. O suspeito negou ter feito as ameaças. O FBI disse que as autoridades do Condado de Jackson alertaram as escolas locais “para monitoramento contínuo do indivíduo”.