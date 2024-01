Taiwan é laboratório de como a China deve influir em eleições pelo mundo; leia a análise

Quando cobri pela primeira vez uma “eleição” em Taiwan, 38 anos atrás, a ilha era uma ditadura sob lei marcial, com membros da oposição mais tendendo mais a ser torturados do que a conquistar o poder.

Autoridades do governo explicaram que a democracia moderna não era completamente compatível com a cultura chinesa, e um dos meus contatos fez uma vaga inquirição a respeito de me pagar — aparentemente para averiguar se era possível subornar um correspondente do Times.

Taiwan suspendeu a lei marcial no ano seguinte, 1987, e ajudou a liderar uma revolução democrática na Ásia, abrangendo a Coreia do Sul, a Mongólia, a Indonésia e outros países. Atualmente, Taiwan é considerada mais democrática do que os Estados Unidos, o Japão ou o Canadá, de acordo com as classificações mais recentes da Economist Intelligence Unit, e a ilha está agora envolvida em uma campanha turbulenta para as eleições presidenciais e legislativas deste sábado,13.

Apoiadores em um comício do Partido Democrático Progressista em Taiwan. Foto: An Rong Xu / NYT

(A campanha transcorreu, em sua maior parte, sem problemas, mas não totalmente: Como manobra para ganhar votos, um partido taiwanês distribuiu 460.000 cápsulas de sabão em pó para ganhar apoio. Infelizmente, alguns eleitores confundiram as cápsulas com comida).

Os riscos aqui são enormes, pois o presidente Joe Biden tem dito repetidamente que os Estados Unidos defenderiam Taiwan de um ataque militar da China, e as políticas do novo governo podem moldar o risco de tal confronto. A importância do resultado para a China se reflete nos esforços de Pequim para manipulá-lo - e talvez nós, americanos, possamos aprender algo aqui sobre como resistir à interferência eleitoral.

“O que a China está tentando fazer é usar Taiwan como um campo de testes”, disse-me o ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu. “Se eles conseguirem fazer a diferença nesta eleição, tenho certeza de que tentarão aplicar isso em outras democracias.”

A China resistiu à maré democrática da Ásia, mas parece querer um voto na eleição de Taiwan.

“Sempre que Taiwan realiza uma eleição, a China interfere - mas desta vez é a mais grave”, disse o vice-presidente William Lai, que está liderando as pesquisas presidenciais, a repórteres estrangeiros.

O governo chinês não escondeu sua insatisfação com a candidatura de Lai, porque ele e seu Partido Democrático Progressista consideram Taiwan como efetivamente independente e não como parte da China. Pequim vê Lai como um secessionista, chamando-o de “destruidor da paz” e alertando que ele poderia ser “o instigador de uma guerra potencialmente perigosa”.

Bandeiras representando diferentes partidos políticos em Taiwan. Foto: An Rong Xu / NYT

Paradoxalmente, o Partido Comunista da China parece favorecer a vitória de seu inimigo histórico, o Kuomintang. Isso porque o Kuomintang aceita laços econômicos mais estreitos com a China e se opõe a que Taiwan se torne um país independente.

Em um esforço para aumentar as chances do candidato presidencial do Kuomintang, Hou Yu-ih, a China parece ter pressionado um empresário bilionário, Terry Gou, que opera fábricas na China de produtos da Apple, a desistir da disputa. Gou alegou ter o apoio de Mazu, uma deusa do mar, mas o Partido Comunista deve ter prevalecido sobre a deusa: Gou de fato desistiu.

Enquanto isso, redes no Facebook e no TikTok estão divulgando propaganda chinesa em Taiwan como parte de uma estratégia de manipulação eleitoral, de acordo com uma organização de pesquisa taiuanesa. As redes, em sua maioria, depreciam Lai e outros Progressistas Democráticos e levantam suspeitas sobre os Estados Unidos.

Ultimamente, a China tem enviado uma série de balões grandes e intimidadores - talvez balões meteorológicos ou de vigilância - sobre Taiwan. Algumas pessoas consideram que o objetivo é irritar os taiwaneses no período que antecede a eleição e alertá-los sobre os riscos de eleger progressistas democratas.

Além disso, há outras acusações que são mais difíceis de avaliar. Um candidato do Partido Progressista Democrata acusou a China de fazer circular um vídeo deepfake dele praticando um ato sexual. O gabinete solicitou uma investigação.

O melhor antídoto para a manipulação chinesa pode ser chamar a atenção para ela. No passado, a interferência chinesa nas eleições de Taiwan saiu pela culatra, e Lai parece mais feliz em falar sobre as manipulações chinesas do que sobre a frustração que os eleitores sentem em relação aos preços descontrolados das moradias em Taiwan e à corrupção do governo.

Um motivo para a atenção global sobre a eleição de Taiwan é o pano de fundo da preocupação com o risco de conflito no Estreito de Taiwan. Alguns membros da oposição de Taiwan alertam que o perigo será maior se o próximo presidente for alguém que flerte com a independência de Taiwan, como Lai. Em parte por causa das acusações de que ele poderia cutucar a China desnecessariamente, Lai fez de tudo para dizer que dará continuidade às políticas da presidente Tsai Ing-wen - que Pequim também não suporta, mas que tem sido cautelosa em provocar a China.

O candidato presidencial William Lai, em um comício em Taiwan. Foto: An Rong Xu / NYT

A Casa Branca pediu aos “atores externos” - leia-se: “China” - para evitar interferir nas eleições de Taiwan, e espero que Pequim receba a mensagem de que as manipulações podem sair pela culatra. Infelizmente, suspeito que a realidade seja matizada: O bullying eleitoral ostensivo é contraproducente, mas manipulações mais sutis no TikTok ou no Facebook podem ser bem-sucedidas se escaparem do escrutínio. Nós, da imprensa, não prestamos atenção suficiente à manipulação estrangeira nas eleições americanas de 2016; precisamos fazer melhor.

Uma última reflexão: Enquanto cubro essas eleições em Taiwan e me lembro da primeira que cobri em Taiwan, fico refletindo: Quando a mudança chegará à China?

Na década de 1980, não era óbvio quais países da Ásia iriam se democratizar e quais não iriam - e, em seguida, o aumento dos níveis de educação e o crescimento da classe média levaram a um florescimento em países próximos à China, mesmo quando o Reino do Meio se tornou mais repressivo, especialmente nos últimos anos sob o comando de Xi Jinping.

Pequim parece sombria hoje em dia, mas considerando a transformação em uma ilha que já esteve sob lei marcial prolongada e um regime autocrático semelhante, pode ser que o lugar onde é mais fácil ser otimista em relação à China seja, na verdade, aqui, na jovem e próspera democracia de Taiwan, durante a semana das eleições.