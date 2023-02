Tanques para a Ucrânia: por que Kiev precisa tanto do Leopard 2 e do M-1 Abrams?

À medida que a guerra na Ucrânia se aproxima da marca de um ano, Kiev conseguiu convencer os aliados ocidentais a fornecer tanques de guerra modernos para sua luta contra as forças russas. Há um modelo específico que os ucranianos quriam – o Leopard 2, de fabricação alemã.

Outros países ofereceram tanques diferentes, como o Reino Unido, que prometeu 14 modelos do Challenger 2 no início deste mês. Mas a velocidade e a facilidade de uso do Leopard 2 – bem como o fato de já existir um grande número deles na Europa – os tornaram mais atraentes para Kiev.

Em um comunicado na semana passada, os ministros das Relações Exteriores e da Defesa da Ucrânia disseram que, embora saudassem a “decisão ousada e oportuna” do Reino Unido de enviar um esquadrão de tanques Challenger 2, eles “não eram suficientes para atingir os objetivos operacionais”.

Para Berlim, o foco nos tanques tornou-se uma dor de cabeça geopolítica - e o governo do chanceler alemão Olaf Scholz demorou semanas para enviar o Leopard 2. Na terça-feira, os alemães decidiram mudar a política e começar a enviar os tanques Leopard 2.

Aqui está o que você precisa saber sobre o Leopard 2 e por que a Ucrânia diz que precisa deles.

Por que a Ucrânia prefere o Leopard 2?

O Leopard 2 foi apresentado pela primeira vez em 1979 e desde então foi atualizado várias vezes, ganhando a reputação de um dos melhores tanques de batalha do mundo.

Ele foi projetado pelo produtor de armas da Alemanha Ocidental Krauss-Maffei Wegmann para substituir o tanque Leopard original, que entrou em serviço em 1965. O Leopard 2 é mais avançado do que muitos dos tanques da era soviética usados pelas forças russas e ucranianas.

Leopard 2 tem a reputação de ser um dos melhores tanques de batalha do mundo. Foto: Ralf Hirschberger/dpa via AP

Versões ainda mais antigas do tanque possuem óticas modernas, incluindo imagens térmicas, que permitem operar dia e noite, além de ampliação e telêmetro a laser para rastrear alvos.

Os tanques são construídos para se mover rapidamente, com uma velocidade máxima de cerca de 70 quilômetros por hora, apesar de seu peso de 55 toneladas, de acordo com o fabricante.

O Leopard 2 também possui uma variedade de recursos projetados para proteger a tripulação. O armazenamento de munição compartimentado evita as devastadoras explosões “jack-in-the-box” vistas nos tanques T-72 da Rússia, onde a munição é armazenada abaixo da tripulação e facilita a explosão do tanque.

O tanque é alimentado por um motor a diesel, que é relativamente fácil de reabastecer e dá ao veículo um alcance estendido de cerca de 330 quilômetros por hora.

Ele também usa munição padronizada de 120 mm, o que daria à Ucrânia acesso a um grupo maior de fornecedores do que seus tanques atuais, que exigem 125 mm.

Quantos Leopard 2 existem e onde eles estão localizados?

Pesquisadores estimam que existam mais de 2.000 tanques Leopard 2 na Europa. Acredita-se que mais da metade sejam as variantes 2A4 e 2A5 mais antigas, incluindo mais de 200 armazenadas na própria Alemanha, de acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos.

Na terça-feira, um porta-voz do grupo de armas alemão Rheinmetall disse à mídia local que a empresa poderia entregar 139 tanques de batalha Leopard para a Ucrânia, se necessário, informou a Reuters, embora alguns não cheguem até o final do ano ou no início de 2024.

Muitos dos já exportados da Alemanha foram enviados para países europeus ou Estados- membros da Otan, como Canadá e Turquia. Outros países que compraram tanques Leopard 2 incluem Cingapura, Chile e Catar.

A Ucrânia concentrou-se no Leopard 2 em parte porque existem muitos na Europa, e eles poderiam ser transportados para o campo de batalha com relativa facilidade. Mas sob acordos com países compradores, o governo alemão deve aprovar quaisquer transferências.

Em nota publicada em setembro, o Conselho Europeu de Relações Exteriores pediu às nações ocidentais que apoiem um plano para enviar os Leopard 2 para a Ucrânia, dizendo que “quanto mais os países doarem tanques, mais fácil será compartilhar o ônus de doá-los”.

Leopard 2 do Exército polonês durante exercício militar em 2022; quantidade de tanques em solo europeu é fator positivo para estrategistas militares. Foto: Darek Delmanowicz/ EFE - 09/11/2022

E as alternativas, incluindo o US M1 Abrams?

Quando se trata de tanques de guerra, o Leopard 2 tem um rival principal: o M1 Abrams fabricado nos EUA.

O tanque de guerra Leopard 2 da Alemanha e o M1 Abrams dos Estados Unidos possuem medidas e capacidades muito semelhantes; na verdade, algumas das semelhanças são deliberadas, para garantir que os tanques possam ser usados nos campos de batalha pela Otan.

Soldado americano passa por fileiras de tanques M1 Abrams no Colorado. Foto: Christian Murdock/The Gazette via AP - 29/11/2016

Em serviço desde 1980, o M1 Abrams tem especificações semelhantes ao Leopard 2, mas algumas vantagens claras. As versões modernas têm camadas de proteção de armadura de urânio empobrecido (não radioativo) que oferecem benefícios significativos para a tripulação interna.

Em um telefonema no início deste mês, Scholz sugeriu ao presidente americano, Joe Biden, que, para que a Alemanha desbloqueasse um pacote de tanques Leopard 2 para a Ucrânia, Washington deveria enviar o M1 Abrams.

No entanto, o governo Biden argumentou que os tanques fabricados nos EUA têm uma série de desvantagens para o campo na Ucrânia.

Eles usam combustível de aviação, que é muito mais difícil de obter em comparação com o diesel usado pelo Leopard 2. Embora o tanque já tenha pesado 60 toneladas, ele aumentou de peso ao longo dos anos; as novas versões podem pesar cerca de 75 toneladas, o que aumenta as dificuldades logísticas. É muito peso para passar por cima de uma ponte, por exemplo.

Eles também têm requisitos de manutenção complicados, disseram autoridades dos EUA a repórteres, e requerem treinamento especializado.

Por que a Alemanha estava sob pressão para enviar tanques para a Ucrânia?

Durante meses, Kiev implorou aos aliados ocidentais que enviassem tanques de guerra para ajudar a retomar o território que a Rússia capturou no sul e no leste da Ucrânia.

Depois de quase um ano de guerra, as autoridades ucranianas insistem que os tanques de fabricação ocidental – e um tipo em particular, o Leopard 2 de fabricação alemã – podem ser o elemento que falta.

No início deste mês, o Reino Unido se tornou o primeiro país a prometer tanques de guerra produzidos no Ocidente para a Ucrânia, com 14 tanques Challenger 2 nas próximas semanas.

Líderes dos setores de defesa de 50 países se reuniram na base aérea de Ramstein, na Alemanha, para discutir principalmente o envio de tanques para a Ucrânia. Foto: Michael Probst/ AP

Os Estados Unidos adiaram o envio de seus próprios tanques M1 Abrams, citando preocupações sobre a capacidade da Ucrânia de mantê-los.

Por isso a pressão se voltou para a Alemanha e seus cerca de 2.000 tanques de guerra Leopard 2. A Polônia e a Finlândia confirmaram que iriam enviar alguns de seus Leopard para a Ucrânia. O problema: por acordo com compradores, o governo alemão tem que dar permissão para a transferência, e demonstrava relutância em fazê-lo por uma questão histórica.

“Esta relutância alemã pode ser resumida em uma palavra: ‘história’”, “Os alemães querem ser vistos como parceiros, não agressores, e possuem uma sensibilidade particular em relação a mandar armas para regiões em que armas alemãs foram usadas na história para matar milhões de pessoas”, afirmou Steven Sokol, presidente do Conselho Americano para a Alemanha, citando Rússia, Polônia e Ucrânia. “Eles não querem armas alemãs nas linhas de frente sendo usadas para matar pessoas nessas regiões.”

Por que a Alemanha decide se outros países podem enviar tanques Leopard para a Ucrânia?

Fabricado na Alemanha e usado pela primeira vez em 1979, o tanque de guerra Leopard 2 é considerado um dos melhores do mundo. É um equipamento essencial para mais de uma dúzia de militares europeus, além do Canadá e da Turquia.

Os ministros das Relações Exteriores e da Defesa da Ucrânia reiteraram prometeram que as forças ucranianas usariam as armas apenas dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas de seu país – uma garantia destinada a amenizar os temores de uma escalada da guerra caso os tanques invadissem território russo.

Os tanques de guerra são mais pesados e mais poderosos do que os veículos de combate de infantaria, e são feitos para permitir que outros tanques rompam linhas inimigas. Os veículos de combate blindados que os Estados Unidos e a Alemanha já prometeram destinam-se principalmente ao transporte e apoio à infantaria.

Algumas autoridades e analistas europeus pediram à Alemanha que se juntasse a um consórcio de países que contribuiriam com alguns tanques Leopard para uma frota destinada à Ucrânia. O ministro da Defesa da Polônia disse na terça-feira que buscou consentimento oficial para enviar as armas para as linhas de frente da Ucrânia. A Finlândia também indicou interesse em contribuir com alguns de seus tanques.

Avançar unilateralmente seria “uma violação sem precedentes” das relações políticas e contratuais entre Varsóvia e Berlim, disse Jakub Eberle, diretor de pesquisa do Instituto de Relações Internacionais de Praga. “Em suma, o governo polonês provavelmente estaria em uma situação legalmente muito difícil em várias frentes.”

Agora, com a confirmação do envio dos Leopard pela própria Alemanha e a liberação para a Ucrânia, a pressão sobre os alemães deve diminuir”