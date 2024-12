Califórnia suspende alerta de tsunami após terremoto de magnitude 7 atingir a costa do Estado

O terremoto ocorreu às 10h44 (15h44 no horário de Brasília), a oeste de Ferndale, uma pequena cidade no litoral do condado, perto da fronteira com o Oregon, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro do sismo foi registado a uma profundidade de 10 quilômetros, quase cem quilómetros da cidade de Ferndale.

Em São Francisco, moradores sentiram um tremor por vários segundos, que foi seguido por tremores secundários menos intensos. Um segundo terremoto menor de magnitude 5,8 também atingiu Cobb, Califórnia, segundo o Los Angeles Times. Não houve relatos imediatos de danos.