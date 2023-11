The Economist: Javier Milei é divisivo demais para consertar uma economia quebrada?

Javier Milei, o recém-eleito presidente da Argentina, ganhou fama ao criticar a classe política do país na televisão. Agora, o primeiro líder declaradamente libertário do mundo testará a noção de que é mais fácil criticar do que fazer. Em 19 de novembro, Milei superou as expectativas e obteve 56% dos votos no segundo turno da eleição presidencial, em comparação com os 44% de Sergio Massa, do onipresente movimento peronista. Sua coalizão, Liberdade Avança, venceu em 20 das 23 províncias da Argentina, além da cidade de Buenos Aires. Em seu discurso da vitória, Milei prometeu fazer “mudanças drásticas” para acabar com o declínio de um século da Argentina e fazer com que o país volte a ser uma “potência mundial” em 35 anos.

No entanto, apesar do que, à primeira vista, parece ser um mandato incontestável, o incendiário Milei não achará fácil governar. Sua coalizão foi criada há apenas dois anos. Ela não conta com o apoio de nenhum dos poderosos governadores da Argentina e terá apenas 38 dos 257 assentos na câmara baixa do Congresso e sete dos 72 assentos no Senado.

Essa falta de força política, combinada com a profundidade do mal-estar da Argentina, dificultará o cumprimento de suas grandiosas promessas. Milei foi eleito prometendo usar uma motosserra no gigantesco Estado argentino: cortar os gastos públicos em até 15 pontos porcentuais do PIB (dos atuais 38%), reduzir os impostos e as regulamentações de exportação e privatizar a maioria das empresas estatais. Ele quer reduzir o número de ministérios do governo de 18 para oito e adotar uma taxa de câmbio unificada. O banco central do país, segundo ele, não passa de uma máquina para políticos “desonestos” imprimirem dinheiro e, portanto, deve ser fechado. Para eliminar a inflação, Milei propõe trocar o peso pelo dólar dos Estados Unidos, a moeda em que a maioria dos argentinos prefere economizar.

Presidente eleito Javier Milei discursa após segundo turno da eleição na Argentina. Foto: AP / Natacha Pisarenko

Há pouca dúvida de que muito precisa ser feito para mudar a Argentina. Sob o atual governo peronista de Alberto Fernández, a inflação anual aumentou de 54% em dezembro de 2019 para 143% atualmente. A parcela de pessoas pobres, definidas como aquelas que não podem pagar nem uma sacola básica de mercadorias nem um serviço essencial como o transporte, aumentou de 36% para 40%. Cerca de 32 impostos foram criados ou aumentados, e várias novas taxas de câmbio foram inventadas, tornando o investimento diabolicamente complexo. A Argentina deve US$ 43 bilhões ao FMI, mas o atual governo tem saqueado os cofres do Banco Central; as reservas líquidas de moeda estrangeira estão mais de US$ 10 bilhões no vermelho.

No entanto, para cortar os gastos públicos no montante que promete, Milei terá que tocar nas partes mais sensíveis da economia argentina. Grande parte do aumento dos gastos foi destinada às pensões, nas quais o Estado gasta cerca de 12% do PIB - uma parcela semelhante à de países muito mais ricos e mais verdes, como a Alemanha e a Finlândia. Outros 2,5% do PIB são gastos todos os anos em subsídios para transporte e serviços públicos. A redução das pensões e dos subsídios prejudicará os pobres da Argentina no curto prazo.

Continua após a publicidade

Se Milei insistir em seu mal traçado plano de dolarizar a economia, isso também poderá levar a uma inflação mais alta ou talvez até mesmo a uma hiperinflação, à medida que os argentinos se desfizerem de seus pesos em massa, diz Alejandro Werner, ex-diretor do departamento do Hemisfério Ocidental do FMI. Ele adverte que a Argentina não tem dólares suficientes para pagar por todos os pesos em circulação e mantidos nos bancos, e que nem os credores internacionais nem o FMI emprestarão dólares à Argentina para implementar um plano arriscado.

Se a situação econômica implodir, pode haver agitação social. Apenas um dos três presidentes argentinos não peronistas conseguiu concluir seu mandato desde o colapso da junta militar e o retorno da democracia em 1983. Os outros dois tiveram de deixar o cargo mais cedo em decorrência de revoltas nas ruas. “Sou uma militante”, diz Lilian, do Somos Barrios de Pie, um movimento social peronista. “Lutamos duas vezes mais quando estamos na oposição.”

Milei recebeu apenas 30% dos votos no primeiro turno da eleição presidencial em outubro. Para vencer, ele teve que se aliar a Mauricio Macri, o ex-presidente de centro-direita, e a Patricia Bullrich, a candidata presidencial da principal coalizão de centro-direita, Juntos pela Mudança (JXC). Está longe de ser claro se Milei terá o apoio de todos os 94 deputados e 21 senadores da coalizão. Em vez disso, ele terá que negociar, uma habilidade que lhe falta. No passado, Milei chamou um dos principais líderes do JXC de “esquerdista de merda” e acusou Bullrich de bombardear jardins de infância como guerrilheira de esquerda na década de 1970 (não há provas de que ela tenha feito isso).

A distensão se tornará ainda mais difícil devido à amargura da campanha eleitoral. No período que antecedeu a votação, a equipe de Milei alegou repetidamente - sem provas - que o partido em exercício estava planejando uma fraude colossal para roubar a eleição. No último debate presidencial, Massa insinuou que Milei era mentalmente instável. A companheira de chapa de Milei, Victoria Villarruel, há muito tempo minimiza os crimes brutais da ditadura do país. Na noite da eleição, Donald Trump parabenizou Milei. “Estou muito orgulhoso de você”, disse ele em uma publicação on-line. “Você vai transformar seu país e realmente tornar a Argentina grande novamente!”

Muito dependerá do profissionalismo do gabinete do Milei. “A principal dúvida sobre Milei é sua equipe e, em particular, se o futuro presidente do Banco Central e o ministro da economia concordam com a ideia da dolarização”, diz Lucas Llach, economista de Buenos Aires. O próprio Milei muitas vezes coloca a ideologia acima de políticas sólidas. Ele já chamou a China de “assassina” e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de “comunista”. Ele diz que não se encontraria com Xi Jinping nem com Lula da Silva no cargo, apesar de a China e o Brasil serem os principais parceiros comerciais da Argentina. Portanto, a questão imediata é se ele encherá seu gabinete com tecnocratas de grupos mais estabelecidos, como o JXC, ou com ideólogos de seu próprio partido. Se fizer a escolha errada, ele corre o risco de enfrentar o mesmo final inglório de outros presidentes não peronistas que o antecederam.