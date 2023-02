Ataque a tiros em shopping dos EUA deixa um morto e três feridos

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um ataque a tiros no shopping Cielo Vista, que fica em El Paso, Texas, nos Estados Unidos, na quarta-feira, 15. A polícia informou que dois homens foram detidos e uma arma foi apreendida no local.

As três pessoas feridas foram levadas a hospitais na região, e duas delas estão em estado crítico, de acordo com boletim médico. Segundo o sargento Robert Gomez, porta-voz da polícia de El Paso, ainda é “muito cedo para especular sobre o motivo” do atentado.

O ataque aconteceu em uma área comercial movimentada na região, próximo ao local onde 23 pessoas foram mortas em 2019 devido a um ataque racista.

Até agora, o ano de 2023 já registrou dezenas de mortes por tiroteios nos Estados Unidos. Em janeiro, 11 pessoas morreram em Monterey Park, Los Angeles, durante o Ano Novo Lunar. Além disso, na última segunda-feira, 13, três estudantes de uma universidade em Michigan foram mortos e outros cinco ficaram feridos em um ataque a tiros.

Pessoas se abraçam perto do shopping Cielo Vista após tiroteio em El Paso, Texas, EUA, no dia em 15 de fevereiro de 2023. Foto: Jose Luis Gonzalez/Reuters

Em 2022, mais de 600 ataques a tiros em massa ocorreram no país, nos quais ao menos quatro pessoas foram mortas ou feridas, de acordo com o Gun Violence Archive./AP