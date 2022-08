Trump diz que FBI faz operação de busca e apreensão em sua casa na Flórida

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou nesta segunda-feira, 8, que o FBI estava fazendo uma operação de busca e apreensão na seu resort privado em Palm Beach, na Flórida, conhecido como Mar-a-Lago. Até o momento, o FBI e o Departamento de Justiça não realizaram comentários oficiais sobre a suposta operação.

No comunicado, Trump afirma que a operação foi “sem aviso prévio” e afirmou que não era “necessário ou apropriado”. O ex-presidente ainda acusou, sem provas, os democratas de armar o “sistema de justiça” contra ele. “Depois de trabalhar e cooperar com as agências governamentais relevantes, este ataque não anunciado em minha casa não foi necessário ou apropriado”, declarou Trump em comunicado.

“Eles até invadiram o meu cofre!”, acrescentou. “Qual é a diferença entre isso e Watergate, onde agentes invadiram o Comitê Nacional Democrata? Aqui, ao contrário, os democratas invadiram a casa do 45º Presidente dos Estados Unidos.”

Trump fala a apoiadores em 6 de janeiro de 2021, momentos antes de invasão ao Capitólio. Ex-presidente é investigado em Washington por causa do episódio

Trump é investigado pelo Departamento de Justiça sobre caixas de registros com informações confidenciais que foram carregadas para a residência do ex-presidente na Flórida após o fim do seu mandato. A devolução do material foi solicitada pelos Arquivos Nacionais dos EUA durante meses, mas Trump só devolveu ao ser ameaçado de uma ação judicial para recuperá-las. Tratam-se de 15 caixas.

O ex-presidente se tornou conhecido durante todo o mandato por rasgar material oficial, que deveria ser mantido para arquivos do governo.

Ainda não está claro se a suposta busca do FBI está ligada a essa investigação. Além dela, Washington também investiga separadamente a participação de Trump para reverter o resultado das eleições presidenciais de 2020 e na invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Segundo New York Times, fontes ligadas à investigação afirmam que a operação desta segunda-feira foi, em parte, para descobrir se algum arquivo confidencial não havia retornado e permanecia na residência. Ela teria acontecido durante a manhã nos Estados Unidos, apesar do comunicado ter sido feito durante a tarde. /ASSOCIATED PRESS, WASHINGTON POST, NEW YORK TIMES

Esta notícia está em atualização