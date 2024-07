Trump diz que não vai adiar viagem para Convenção Republicana após atentado

O ex-presidente americano Donald Trump disse neste domingo, 14, que não vai adiar a viagem para a Convenção Nacional do Partido Republicano, em Milwaukee, Wisconsin. Ele voltou a se manifestar por meio das redes sociais após ser vítima de um atentado em atividade de campanha.

PUBLICIDADE “Com base nos terríveis acontecimentos de ontem, eu ia adiar minha viagem a Wisconsin e à Convenção Nacional Republicana em dois dias”, escreveu na sua rede, a Truth Social. “Mas acabei de decidir que não posso permitir que um “atirador” ou assassino em potencial force uma mudança na programação ou em qualquer outra coisa. Portanto, estarei partindo para Milwaukee, conforme programado, às 15h30 de hoje”, concluiu. Em outra mensagem, postada na sequência, escreveu: “UNIFICAR A AMÉRICA”, em letras maiúsculas.

“Eu realmente amo nosso país e amo todos vocês, e estou ansioso para falar à nossa Grande Nação esta semana em Wisconsin”, escreveu Donald Trump mais cedo na mesma rede social.

O líder do Partido Republicano foi atingido de raspão na orelha enquanto discursava em Butler, na Pensilvânia. Um apoiador que participava da atividade de campanha morreu e outros dois ficaram feridos.

O Serviço Secreto dos EUA informou que o atirador, identificado como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi “neutralizado”. Ele abriu fogo de um telhado, a cerca de 130 metros do palco. Estava armado com um fuzil do tipo AR-15, explosivos foram encontrados por autoridades policiais dentro do seu carro. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Horas depois do ataque, o líder republicano foi visto desembarcando do seu jato particular no Aeroporto Internacional Newark Liberty, em Nova Jersey, onde passou a noite, e não parecia ter dificuldades de locomoção.

Republican presidential candidate former President Donald Trump is helped off the stage at a campaign event in Butler, Pa., on Saturday, July 13, 2024. (AP Photo/Gene J. Puskar) Foto: Gene J. Puskar/AP

A tentativa de assassinato ocorreu dias antes da Convenção Nacional do Partido Republicano, que vai oficializar Donald Trump como candidato para as eleições, em novembro. A Convenção marcada para ocorrer entre segunda e quinta-feira será mantida conforme o planejado. A expectativa é Trump anuncie seu candidato à vice.

Em breve pronunciamento neste domingo, o democrata Joe Biden disse que ordenou o reforço da segurança para a Convenção Republicana, em Milwaukee, e garantiu que as agências nacionais terão todos os recursos necessários para apurar o atentado contra o seu adversário Donald Trump.

Biden, que já havia se solidarizado com Trump logo após o ataque, voltou a condenar a violência e tem um discurso sobre a união nacional marcado para esta noite. “Uma tentativa de homicídio é contrário a tudo que defendemos enquanto nação”, declarou o democrata.