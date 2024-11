Trump escolhe defensor dos combustíveis fósseis para ser seu secretário de energia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou neste sábado, 16, Chris Wright, diretor executivo da Liberty Energy, uma companhia de fraturamento hidráulico (fracking) do Colorado, como sua escolha para secretário de energia.

Wright, que se descreve como "um nerd da tecnologia que se tornou empreendedor", é um conhecido defensor do desenvolvimento de petróleo e gás, e costuma promover uma mensagem positiva de que o petróleo e o gás podem tirar as pessoas da pobreza, enquanto critica os estudos sobre mudanças climáticas. Em um vídeo postado no LinkedIn no ano passado, Wright declarou: "Não existe crise climática, e nós também não estamos no meio de uma transição energética". Ele também criticou o que chama de abordagem "de cima para baixo" das questões climáticas por grupos progressistas e de esquerda, e declarou que o movimento climático global está "desmoronando sob seu próprio peso".

A Liberty é uma grande fornecedora de serviços para a indústria energética, com foco em tecnologia. Wright formou-se no Massachusetts Institute of Technology (MIT) e fez pós-graduação em engenharia elétrica na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Em 1992, fundou a Pinnacle Technologies, que ajudou a lançar a produção comercial de gás de xisto por meio de fraturamento hidráulico. Mais tarde, foi presidente da Stroud Energy, uma das primeiras produtoras de gás de xisto, antes de fundar a Liberty em 2010.

Sem experiência governamental, o indicado foi doador da campanha republicana e chamou a atenção de Trump em parte por suas aparições na Fox News. Ele também aparece frequentemente em podcasts e vídeos em redes sociais, muitas vezes usando linguagem e imagens associadas a causas progressistas.

Trump anunciou sua escolha em um comunicado e o elogiou como “um tecnologista líder e empreendedor em energia”. Ele disse que, além de liderar o Departamento de Energia, Wright também seria membro do recém-formado conselho nacional de energia.

Chris Wright é diretor executivo da Liberty Energy, uma companhia de fraturamento hidráulico do Colorado e foi nomeado por Trump para secretário de energia. Foto: NBC News

“Ele trabalhou em nuclear, solar, geotérmica, petróleo e gás”, escreveu Trump, referindo-se a Wright. “Mais significantemente, Chris foi um dos pioneiros que ajudaram a lançar a revolução do xisto americano que alimentou a independência energética americana, e transformou os mercados globais de energia e a geopolítica.”

Trump também disse que Wright trabalhou por anos com Doug Burgum, o governador de Dakota do Norte escolhido para ser o secretário do interior do novo governo republicano e chefe de um novo conselho nacional de energia. Trump disse que Wright e Burgum trabalhariam juntos para “impulsionar o domínio energético dos EUA”, em parte cortando regulamentações.

O Departamento de Energia é responsável por promover a segurança energética, ambiental e nuclear dos Estados Unidos. A agência supervisiona a manutenção do arsenal nuclear do país, gerencia 17 laboratórios nacionais de pesquisa e aprovação de exportações de gás natural, além de garantir a limpeza ambiental dos complexos nucleares do país. Ela também promove pesquisas científicas e tecnológicas./NYT e AP.