Trump leva gás de pimenta e malha na cadeia em fotos falsas feitas com inteligência artificial; veja

Imagens falsas do ex-presidente dos EUA Donald Trump sendo preso em Nova York têm viralizado nas redes sociais. As fotografias foram criadas através do Midjourney, uma inteligência artificial que gera artes a partir de uma descrição textual.

Os resultados da IA foram compartilhados no Twitter por Eliot Higgins, fundador e diretor criativo do coletivo investigativo Bellingcat.

A maioria dos registros falsos exibe Trump reagindo com truculência. Uma delas mostra o ex-presidente fugindo dos agentes policiais. Em outra, o americano aparece sendo segurado para não “escapar”.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023

Com a repercussão, outros usuários começaram a pedir fotos do republicano sendo detido no Midjourney. Outra que viralizou mostra Trump vestido de macacão laranja e puxando peso na cadeia.

“A imagem da prisão de Trump estava realmente apenas mostrando casualmente o quão bom e ruim o Midjourney é em renderizar cenas reais, como a primeira imagem tem Trump com três pernas e um cinto policial”, disse Higgins em entrevista à agência AP.

Imagem criada por programa de Inteligência Artificial mostra Trump sendo atingido por spray de pimenta Foto: Reprodução/Twitter

Higgins se voltou para um gerador de arte da IA, dando à tecnologia instruções simples, como “Donald Trump caindo enquanto era preso”. Ele compartilhou os resultados - imagens do ex -presidente cercado por oficiais, seus crachás embaçados e indistintos - no Twitter. “Fazer fotos de Trump sendo preso enquanto aguardam a prisão de Trump”, escreveu ele.

Ex-presidente treina na cadeia em fotos criadas pela inteligência artificial Foto: Twitter/Reprodução

“Eu estava apenas brincando”, disse Higgins em entrevista. “Eu pensei que talvez cinco pessoas retweetassem”.

Dois dias depois, suas postagens representando um evento que nunca ocorreu foram vistas quase cinco milhões de vezes, criando um estudo de caso na crescente sofisticação de imagens geradas pela IA, a facilidade com que elas podem ser implementadas e seu potencial para criar confusão em voláteis ambientes de notícias. O episódio também torna evidente a ausência de padrões corporativos ou regulamentação governamental, abordando o uso da IA para criar e espalhar falsidades.

Trump caem enquanto policiais tentam conter o ex-presidente em imagens de IA Foto: Twitter/Reprodução

“Os formuladores de políticas estão alertando há anos sobre o potencial uso indevido dos meios sintéticos para espalhar a desinformação e, mais geralmente, semearem confusão e discórdia”, disse o senador Mark R. Warner (D-Va.), Presidente do Comitê de Inteligência do Senado dos EUA. “Embora levasse alguns anos para que os recursos atualizem, agora estamos em um ponto em que essas ferramentas estão amplamente disponíveis e incrivelmente capazes”.

Inteligência artificial simula Donald Trump em cela solitária Foto: Twitter/Reprodução

A Warner disse que os desenvolvedores “já deveriam estar no aviso: se o seu produto permitir diretamente os danos que são razoavelmente previsíveis, você poderá ser potencialmente responsável”. Mas ele disse que os formuladores de políticas também têm trabalho a fazer, pedindo novas obrigações para garantir que as empresas estejam abordando os perigos da inteligência artificial.

IA criou a imagem do ex-presidente escolhendo seu macacão laranja, na cadeia Foto: Twitter/Reprodução

As principais plataformas on -line onde essas imagens são disseminadas têm políticas inconsistentes sobre o assunto. O Twitter não respondeu com comentários a uma investigação do Washington Post sobre as imagens. Uma porta-voz meta apontou para exemplos das imagens - que rapidamente saltaram do Twitter para outras plataformas - sendo verificadas em seus serviços, inclusive no Instagram. O YouTube e o Tiktok não responderam aos pedidos de comentários.

Quando Higgins começou a circular as imagens de Trump, ele deixou claro que eram falsas e criadas por Inmteligência Artificial. Mas a cascata de visualizações que foi capaz de semear na Internet mostra que “houve um passo gigante na capacidade de criar imagens falsas, mas críveis, em volume grande”, disse Sam Gregory, diretor executivo da Organização de Direitos Humanos Testemunha. “E é fácil ver como isso pode ser feito de maneira coordenada com a intenção de enganar”.

Trump pode ser preso?

Trump afirmou aos seus apoiadores que esperava ser detido na terça-feira, 21, em decorrência de um caso relacionado com o pagamento para comprar o silêncio de uma atriz pornô. Se ele realmente for preso, será a primeira vez isso acontecerá com um ex-presidente dos Estados Unidos.

Inteligência artificial simulou julgamento do ex-presidente Foto: Twitter/Reprodução

Trump teria pagado US$ 130 mil (cerca de R$ 682 mil na cotação atual) à atriz pornô Stormy Daniels nas semanas prévias às eleições de 2016, para que ela se mantivesse em silêncio sobre um suposto relacionamento extraconjugal.

A Justiça de Nova York pode ter que decidir se Trump cometeu dois delitos: ter dado declarações falsas (o que é considerado um delito menor) ou ter descumprido as leis sobre financiamento de campanhas (um delito grave). / AP e W. POST