Trump pede que Suprema Corte suspenda decisão que nega sua imunidade penal

WASHINGTON -O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu, nesta segunda-feira, 12, à Suprema Corte que suspenda uma decisão de um tribunal inferior que negou sua imunidade penal.

O então presidente dos Estados Unidos Donald Trump participa de uma reunião da Otan em Watford, Reino Unido Foto: Evan Vucci / AP

Defesa de Trump

A alegação de Trump de que é imune à responsabilidade penal pelas decisões que tomou enquanto estava na Casa Branca “não é respaldada por precedentes, história ou texto e estrutura da Constituição”, disseram os juízes na época.

Trump argumenta que um presidente deve ter imunidade legal total para poder exercer suas funções sem “medo” de “retaliação”.

No entanto, o tribunal de apelações de Washington afirma que deixar um presidente “fora do alcance” do poder judiciário e legislativo através da concessão de imunidade “colapsaria” o sistema de separação de poderes.

O tribunal de apelações suspendeu a decisão até esta segunda-feira para dar a Trump a chance de apelar para a Suprema Corte. Os nove juízes da Suprema Corte agora devem decidir se aceitam o caso ou o rejeitam.

O magnata republicano é acusado de conspiração para fraudar os Estados Unidos e de obstruir a validação da vitória de Biden no Congresso em 6 de janeiro de 2021.

Naquele dia, Trump incitou seus apoiadores, que então se dirigiram ao Capitólio, onde invadiram e saquearam o prédio, atrasando a certificação da vitória de Biden, antes de serem expulsos pelas forças de segurança./ com AFP