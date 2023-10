Trump usa acusações legais e indiciamentos como trampolim político nos EUA

THE NEW YORK TIMES - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump desviou-se do roteiro de campanha na segunda-feira para comparecer à abertura do julgamento civil em que é acusado de inflacionar o valor de propriedades e ativos financeiros em Nova York, enquanto sua equipe política procurava transformar o espetáculo em um grito de guerra para seus apoiadores.

A decisão de comparecer voluntariamente ao tribunal tomada por Trump, que já foi obrigado a comparecer aos tribunais em quatro processos criminais diferentes este ano, ressalta o quanto ele se sente pessoalmente prejudicado pelas acusações de fraude, bem como sua própria autoconfiança de que comparecer ajudará sua causa legal.

A iniciativa também revela como os padrões políticos se inverteram no Partido Republicano da era Trump: ser acusado de irregularidades pode ser politicamente benéfico, apesar do risco legal concreto.

Ex-presidente Donald Trump no segundo dia de julgamento, Nova York, 03 de outubro de 2023. Foto: SETH WENIG / AFP

“Esta é a continuação da maior caça às bruxas de todos os tempos”, disse Trump no tribunal, em comentários que foram transmitidos ao vivo pela Fox News.

O ex-presidente, cujo filho Eric também estava no tribunal, foi acompanhado por vários de seus assessores políticos, incluindo Walt Nauta, seu corréu no processo federal que o acusa de manipulação inadequadas de documentos confidenciais, em um sinal de como sua sorte jurídica e política está cada vez mais confusa.

Oportunidade

Em uma era política em que os candidatos são definidos tanto por seus críticos e oponentes quanto por suas posições, alguns dos conselheiros de Trump veem uma oportunidade em um caso apresentado inicialmente pela procuradora-geral democrata de Nova York, Letitia James, mesmo que as acusações atinjam o cerne de sua identidade.

De certa forma, a campanha de Trump, que viu seus apoiadores serem mobilizados pelas acusações criminais que ele enfrentou, está tentando transformar o caso civil em algo semelhante a uma quinta acusação — uma oportunidade para motivar sua base.

“Trump parece estar lidando com seus problemas legais como se tivesse um trunfo nas mãos, uma ou duas acusações o comprometem politicamente, mas se você juntar todas elas, poderá chegar à Lua”, disse Liam Donovan, um estrategista republicano. “O grande volume e a variedade de acusações obscurecem os casos individuais e seus padrões de fatos, e favorecem o argumento de Trump de que seus oponentes estão tentando derrubá-lo por todos os meios possíveis”.

Para Trump, sua presença no julgamento é muito mais pessoal do que política, de acordo com uma pessoa familiarizada com seu pensamento. O ex-presidente está furioso com as acusações de fraude, com o juiz do caso e com a procuradora-geral. E Trump, que é um entusiasta do poder de controle, acredita que os julgamentos foram ruins para ele quando ele não estava presente e espera afetar o resultado desta vez, de acordo com a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.

Em seus comentários no tribunal, Trump criticou a decisão anterior do juiz sobre fraude na valorização de sua propriedade. “Eu nem sequer coloquei meu melhor ativo, que é a marca”, afirmou.

No início deste ano, o ex-presidente brincou publicamente com a ideia de comparecer a um julgamento civil no qual a escritora E. Jean Carroll o acusou de estuprá-la na década de 1990, mas ele não o fez. Trump foi considerado responsável por abusar sexualmente de Carroll e difamá-la.

Trump anunciou sua decisão de comparecer à abertura de seu julgamento por fraude na sua rede social, Truth Social, na noite de domingo, dizendo que lutaria por seu “nome e reputação” no tribunal.

Mas esta é a nova era pós-vergonha da política, na qual os candidatos observaram, ao longo do tempo, que o erro é permitir que se seja jogado para fora do ringue. Esse sentimento afeta ambos os partidos, até certo ponto: um senador democrata, Bob Menendez, de Nova Jersey, foi indiciado por acusações de corrupção, e barras de ouro foram encontradas em sua casa. Ele se declarou inocente e prometeu permanecer no Senado.

No entanto, muitos de seus colegas pediram que ele renunciasse, em total contraste com a forma como a grande maioria das autoridades republicanas tratou com cautela — e continuou a apoiar — Trump, ecoando sua repetida alegação de que ele é vítima de perseguição política.

‘Injustamente atacado’

O maior pico de arrecadação de fundos de Trump até o momento, de acordo com a campanha, ocorreu depois que sua foto de réu foi divulgada pela Justiça da Geórgia, que o acusou de fazer parte de uma conspiração criminosa para anular a eleição de 2020.

Corry Bliss, um estrategista político republicano veterano, acredita que para a maioria dos eleitores das primárias republicanas, todas as acusações e processos judiciais se misturaram em uma única imagem de um ex-presidente injustamente atacado.

“Isso reforçou a crença entre o principal segmento da base de que Trump está sendo tratado injustamente e que os democratas o detestam tanto que estão dispostos a fazer o que for preciso para derrotá-lo, seja eleitoralmente ou no sistema judicial”, comentou Bliss. “Os fatos legais que interessam à maioria dos republicanos são os de Hunter Biden [acusado de contravenções fiscais]. Ponto final. Fim da discussão”.