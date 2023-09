A idade e a aptidão mental de Joe Biden para um próximo mandato é uma preocupação para ao menos três quartos dos eleitos norte-americanos. Assim como quase dois terços deles se preocupam com a série de julgamentos que o ex-presidente Donald Trump tem enfrentado. É o que mostra uma pesquisa da NBC News divulgada nesta semana, que aponta possibilidades sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2024.

Segundo a pesquisa, 74% dos eleitores dizem ter preocupações grandes (59%) ou moderadas (15%) de que Biden, aos 80 anos, não tenha a saúde física e mental necessária para ser presidente por um segundo mandato. Do lado do republicano, 62% têm grandes preocupações (52%) ou moderadas (10%) sobre Trump enfrentar diferentes julgamentos criminais e civis, incluindo por tentar anular as eleições presidenciais de 2020.

Virando o jogo, outros 60% têm preocupações graves (45%) ou moderadas (15%) sobre um possível envolvimento de Joe Biden no caso de seu filho, Hunter, alvo de duas acusações de falso testemunho por ter informado em formulários que não estava usando drogas ilegalmente na época em que comprou um revólver. E 47% têm grandes preocupações (34%) ou moderadas (13%) sobre Trump, aos 77 anos, não ter a saúde física e mental para ser presidente novamente.

A sondagem ainda mostrou que o índice de desaprovação do atual presidente norte-americano era de 56%, um recorde histórico para ele nas pesquisas feitas pela NBC. Mas quando se trata de favorabilidade pessoal, Biden ainda se saiu melhor do que Trump na pesquisa da NBC: 39% disseram ter uma opinião muito positiva ou um tanto positiva sobre ele, em comparação com 35% que disseram o mesmo sobre Trump.

Hipotética eleição geral entre Trump e Biden avaliada pelo estudo da NBC gera empate, com cada candidato com 46%. Foto: AP Foto/Morry Gash

Na corrida presidencial republicana, a pesquisa da NBC mostrou que Trump liderava seu rival mais próximo, o governador Ron DeSantis, da Flórida, por uma margem enorme de 43 pontos em todo o país: 59% a 16%.

Continua após a publicidade

A pesquisa da NBC revelou uma hipotética eleição geral entre Trump e Biden empatada, com cada candidato com 46%. É a mesma imagem que inquérito após inquérito tem mostrado durante meses, sublinhando como a polarização partidária permanece impermeável à influência dos acontecimentos atuais./Com The New York Times.