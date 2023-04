Tucker Carlson deixa Fox News em meio a acordo em processo por difamação envolvendo eleição de 2020

A emissora a cabo americana Fox News anunciou nesta segunda-feira, 24, que o apresentador Tucker Carlson não faz mais parte do quadro de funcionários da empresa.

“A Fox News Media e a Tucker Carlson concordaram em encerrar o vínculo de trabalho”, disse a rede em um comunicado. “Agradecemos a ele por seu serviço à rede como anfitrião e, antes disso, como colaborador.”

Carlson não deu nenhuma indicação que estava saindo da emissora em sua última participação no programa “Tucker Carlson Tonight”, que foi ao ar na sexta-feira, 21.

O apresentador Tucker Carlson posa para fotos no estúdio da Fox News, em Nova York Foto: Richard Drew / AP

O desligamento ocorre menos de uma semana depois que a Fox News fechou um acordo com a empresa Dominion Voting Machines no valor de US$ 787,5 milhões (cerca de R$ 3,9 bilhões) antes do início do julgamento de um processo de difamação na Justiça americana relacionado a disseminação de notícias falsas sobre as eleições de 2020. A Dominion pedia uma indenização de US$ 1,6 bilhão de indenização da empresa de Rupert Murdoch.

Com o acordo, nenhum funcionário da emissora americana terá de testemunhar. A lista de testemunhas incluía o presidente da Fox Corporation, Rupert Murdoch, e os apresentadores Tucker Carlson, Sean Hannity e Maria Bartiromo.

Mensagens privadas de Carlson complicaram a relação com a Fox News

As mensagens privadas de Carlson estavam entre as centenas de comunicações internas que foram tornadas públicas no decorrer do processo.

Entre outros comentários, Carlson expressou ceticismo em relação às alegações de fraude eleitoral feitas no ar por advogados afiliados ao ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e declarou que odeia o ex-presidente.

De acordo com declarações de uma pessoa com familiaridade do assunto para o Washington Post, os comentários do apresentador em relação a gestão da Fox News foram determinantes para a sua saída.

“Os executivos entendem quanta credibilidade e confiança perdemos com nosso público?”, afirmou Carlson em uma mensagem para um colega, se referindo ao reconhecimento da emissora de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, havia vencido as eleições em 2020.

O apresentador também se referiu à administração da Fox News com palavrões, questionando a credibilidade da empresa.

Apresentador estava na emissora desde 2009

Carlson ingressou na Fox News como colaborador em 2009. Ele atuou como co-apresentador do programa de fim de semana “Fox & Friends Weekend” de 2012 a 2016 e se destacou como apresentador do programa “Tucker Carlson Tonight”, que estreou em 2016.

Em 2022, o programa teve uma média de 3,32 milhões de espectadores no total e recebeu a maior audiência em todas as notícias a cabo com a cobiçada faixa etária de 25 a 54 anos.

O apresentador Tucker Carlson conversa com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Foto: Doug Mills / NYT

Seus colegas da Fox News ficaram surpresos com a partida, que parecia inesperada.

“Estamos apenas sabendo disso como todo mundo, surpresa total da minha parte”, disse um funcionário ao Washington Post, falando sob condição de anonimato, acrescentando que os colegas também ficaram chocados.

Outro profissional da empresa acrescentou: “Isso é importante, envia uma mensagem de que mesmo o cara com os melhores números não consegue sobreviver a esse desastre.”/W.Post