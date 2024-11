Kong-rey foi o tufão mais poderoso a atingir Taiwan em 28 anos, disse Gene Huang, um meteorologista da Administração Central do Clima da ilha. A tempestade se aproximou da Taiwan com ventos máximos sustentados de cerca de 202 km/h, equivalentes aos de um forte furacão de categoria 2, segundo o Centro de Aviso de Tufão Conjunto da Marinha dos EUA.

Pelo menos duas pessoas morreram e 515 ficaram feridas devido aos fortes ventos e chuvas na ilha até a manhã de sexta-feira, 1º, segundo a agência nacional de bombeiros de Taiwan. Uma mulher de 56 anos no centro de Taiwan morreu após uma árvore cair e bater no caminhão em que ela estava, e um homem de 55 anos no norte de Taiwan morreu após cair do quinto andar enquanto consertava seu telhado, disse a agência.