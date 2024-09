Uma ponte desabou e diversos veículos caíram no Rio Vermelho na província de Phu Tho, no Vietnã, na última segunda-feira, 9, após a passagem do tufão Yagi e as intensas chuvas. Relatos disseram que 10 carros e caminhões, além de duas motos, caíram no rio. Algumas pessoas foram retiradas do rio e levadas ao hospital, mas pelo menos 10 pessoas ainda estavam desaparecidas.

"Eu estava tão assustado quando caí. Senti como se tivesse escapado da morte. Eu não sei nadar e pensei que iria morrer", disse Nguyen Minh Hai, que caiu no rio inundado, à televisão estatal do Vietnã. Pham Truong Son, 50 anos, contou ao VN Express que estava dirigindo sobre a ponte com sua motocicleta quando ouviu um barulho alto. Antes que soubesse o que estava acontecendo, ele estava caindo no rio. "Senti como se estivesse me afogando no fundo do rio," disse ao veículo de notícias, acrescentando que conseguiu nadar e se segurar em uma árvore de banana que estava à deriva para se manter à tona antes de ser resgatado.

Uma inundação repentina arrastou um vilarejo inteiro no norte do Vietnã, matando 30 pessoas e deixando dezenas desaparecidas, enquanto o número de mortes causadas pelo tufão e suas consequências subia para 155 nesta quarta-feira, 11. Outras 141 pessoas estão desaparecidas e centenas ficaram feridas, segundo a emissora estatal vietnamita VTV.

Homem em inundação após a passagem do tufão Yagi, em Hanoi, no Vietnã. Foto: Huy Han/AP

A emissora informou que o volume de água que desceu de uma montanha na província de Lao Cai na terça-feira, 10, sepultou o vilarejo de Lang Nu, que abrigava 35 famílias, sob lama e destroços. Até agora, sabe-se que apenas uma dúzia de pessoas sobreviveram. Os socorristas recuperaram 30 corpos e continuam a busca por cerca de 65 outros.

Inundações e deslizamentos de terra foram responsáveis pela maioria das mortes, muitas das quais ocorreram na província de Lao Cai, na fronteira com a China, onde está localizado Lang Nu. A província de Lao Cai também abriga o popular destino de trekking de Sapa. Muitos caminhos na província foram bloqueados por deslizamentos de terra e chuvas incessantes, disse o guia turístico Van A Po.

O clima forçou a limitação das viagens, com todos os trekkings suspensos. “É muito assustador,” disse ele. O turismo é um motor importante para a economia local e muitos na indústria se encontraram isolados. Nguyen Van Luong, que trabalha em um hotel, disse que não conseguia voltar para casa, pois a estrada de 15 quilômetros de Sapa até sua vila estava muito perigosa para dirigir.

“A estrada está muito danificada e deslizamentos podem acontecer a qualquer momento. Minha família me pediu para ficar aqui até que seja mais seguro voltar para casa”, disse.

O tufão Yagi foi o mais forte a atingir o Vietnã em décadas. Ele atingiu a costa no último sábado, 7, com ventos de até 149 km/h. Apesar de enfraquecer no domingo, 8, as chuvas fortes continuaram e os rios permanecem perigosamente altos.

As fortes chuvas também danificaram fábricas nos centros industriais do norte do Vietnã, voltadas para exportação. Tempestades como o tufão Yagi estão “ficando mais fortes devido às mudanças climáticas, principalmente porque águas oceânicas mais quentes fornecem mais energia para alimentar as tempestades, levando a velocidades de vento mais altas e chuvas mais intensas”, disse Benjamin Horton, diretor do Observatório da Terra de Cingapura. / AP