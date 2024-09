O Exército de Israel afirmou na última terça-feira, 10, que é altamente provável que uma ativista americana tenha sido “acidentalmente” morta por disparos israelenses na semana passada, durante um protesto na Cisjordânia ocupada por Israel. O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que a morte foi “inaceitável”.

Na crítica mais dura que os EUA fizeram a Israel sobre a morte da ativista Aysenur Ezgi Eygi, de 26 anos, Blinken afirmou que "ninguém deve ser morto por participar de um protesto". Ele ressaltou que Aysenur foi a segunda cidadã americana a ser morta por forças de segurança israelenses nos últimos anos, após uma jornalista palestino-americana ter sido fatalmente baleada na Cisjordânia em 2022. "As forças de segurança israelenses precisam fazer algumas mudanças fundamentais na maneira como operam na Cisjordânia, incluindo mudanças em suas regras de engajamento", disse Blinken, em uma coletiva de imprensa em Londres.

O exército israelense, em uma declaração sobre sua investigação inicial sobre a morte de Aysenur na sexta-feira, 6, expressou pesar por sua morte e disse que tinha a intenção de atingir uma pessoa descrita como “instigadora principal” do protesto, que foi chamado de “motim violento”.

No entanto, testemunhas oculares contestaram veementemente as justificativas de Israel para abrir fogo, dizendo que os confrontos já haviam terminado quando Aysenur foi baleada e que ocorreram em um local diferente. Elas afirmam que Aysenur e outros manifestantes estavam a mais de 180 metros dos soldados, que estavam em uma posição elevada, quando o tiro fatal foi disparado.

Os palestinos há muito tempo dizem que Israel usa força excessiva contra eles em confrontos e protestos na Cisjordânia, mas a morte de Aysenur colocou a questão em destaque. Um relatório de autópsia obtido e revisado pelo The New York Times revelou que uma bala atingiu a cabeça de Aysenur perto da orelha esquerda. A divisão de investigação criminal da polícia militar israelense está investigando o episódio e compartilhará suas descobertas com os promotores militares posteriormente, disse o exército israelense.

Foto sem data fornecida pelo Movimento Internacional de Solidariedade mostra Aysenur Ezgi Eygi, de Seattle, nos EUA. Foto: Cortesia da família Eygi/Movimento Internacional de Solidariedade via AP

Na terça-feira, a família de Aysenur considerou a investigação preliminar do exército “totalmente inadequada”, afirmando que se sentiu profundamente ofendida pela sugestão de que sua morte “foi de alguma forma não intencional”. “O desrespeito demonstrado pela vida humana na investigação é chocante”, disse a família em um comunicado. “Isso não pode ser interpretado de outra forma senão como um ataque deliberado, direcionado e preciso por parte do exército contra uma civil desarmada”, acrescentaram.

A família também exigiu que o presidente Joe Biden e outros altos funcionários dos EUA ordenem uma investigação independente sobre “o direcionamento deliberado e a morte de uma cidadã americana pelo exército israelense”.

Biden foi questionado sobre a declaração israelense pouco antes de embarcar em um helicóptero fora da Casa Branca. “Aparentemente, foi um acidente, ricocheteou no chão e a atingiu acidentalmente”, ele disse aos repórteres. Isso foi além de qualquer explicação oferecida publicamente pelo exército israelense e Biden não disse de onde vinha essa informação.

Defensores dos direitos humanos afirmaram que Israel tem um histórico de não tomar medidas significativas contra soldados acusados de irregularidades na Cisjordânia. “Nós absolutamente não esperamos que surja uma responsabilidade significativa” neste caso, disse Sarit Michaeli, porta-voz do grupo de direitos israelense B’Tselem. “Incidentes semelhantes ocorrem contra palestinos o tempo todo e não levam a nenhuma consequência real para os responsáveis”. Até a tarde de terça-feira, três testemunhas-chave disseram que o exército não havia entrado em contato com elas para coletar seus depoimentos.

De acordo com a autópsia conduzida por examinadores forenses da Universidade Nacional An-Najah, em Nablus, Cisjordânia, a bala penetrou a cabeça de Aysenur perto da orelha esquerda, causando uma grande hemorragia na área. Fragmentos da bala foram recuperados, incluindo um que media aproximadamente 5 milímetros por 5 milímetros por 4 milímetros, e foram entregues ao escritório do procurador-geral da Autoridade Palestina, segundo o relatório. A autópsia afirmou que a causa da morte foi “hemorragia, edema e laceração da massa encefálica”, acrescentando que uma tomografia computadorizada do corpo de Aysenur não mostrou outras lesões.

O escritório do procurador-geral da Autoridade Palestina confirmou que recebeu os fragmentos da bala e os transferiu para um laboratório de investigações criminais dirigido pela polícia palestina. O escritório recusou-se a responder a outras perguntas, dizendo que não discutiria outros detalhes sobre o caso de Aysenur enquanto sua investigação estivesse em andamento. Aysenur, uma cidadã turco-americana que imigrou para os Estados Unidos da Turquia quando bebê e morava em Seattle, havia chegado recentemente à Cisjordânia para se juntar a ativistas afiliados ao Movimento de Solidariedade Internacional, que se manifestam ao lado de palestinos na Cisjordânia. Na sexta-feira, ela participou do protesto na aldeia de Beita, no norte da Cisjordânia, onde os moradores vêm protestando há anos — às vezes violentamente — contra um posto de assentamento de israelenses em terras reivindicadas pela aldeia. O governo israelense havia recentemente declarado que legalizaria o assentamento. O exército israelense disse na sexta-feira que os soldados "responderam com tiros a um instigador principal de atividades violentas" que havia jogado pedras nas forças israelenses e representava uma ameaça. Testemunhas no local confirmaram que alguns manifestantes haviam arremessado pedras contra as tropas israelenses, que responderam com gás lacrimogêneo e tiros, mas enfatizaram que os confrontos haviam terminado quando Aysenur foi baleada. "Não havia mais arremesso de pedras, e estava calmo por alguns minutos", disse Eran Maoz, um ativista israelense que estava no protesto.

Jonathan Pollak, 42 anos, um segundo ativista israelense, disse que estava a cerca de 15 metros de Aysenur no protesto. Ele afirmou que os soldados estavam em uma posição elevada, a pelo menos 220 metros de distância dela, minando a alegação de que sua segurança estava ameaçada. “Ela não estava envolvida nos confrontos em nenhum momento”, disse Pollak. “Ela estava se abrigando ao lado de uma oliveira quando um soldado israelense a matou sem justificativa”. Pollak afirmou que ninguém na área, exceto as forças israelenses, estava armado.

As manifestações em torno de Beita começaram antes da atual guerra entre Israel e Hamas. Colonos israelenses tomaram uma colina nas proximidades em 2021, erguendo um posto conhecido como Evyatar em terras reivindicadas pela aldeia. Isso gerou meses de protestos mortais, nos quais vários moradores de Beita foram mortos e dezenas ficaram feridos. O posto era ilegal sob a lei israelense quando foi estabelecido, pois não tinha autorização do governo. Mas, em junho, o gabinete israelense concordou em legalizar retroativamente Evyatar e outros quatro postos, após uma exigência de Bezalel Smotrich, ministro das Finanças e líder dos colonos.