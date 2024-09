O patrimônio líquido de Ellison subiu de US$ 173,3 bilhões (R$ 976,3 bilhões) para US$ 191 bilhões (mais de R$ 1 trilhão), segundo o ranking de bilionários da Forbes. Com isso, o empresário se tornou o terceiro homem mais rico do mundo, ultrapassando o cofundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e o homem mais rico da Europa, o francês Bernard Arnault, do conglomerado LVMH. Zuckerberg tem patrimônio estimado em US$ 174,9 bilhões nesta quarta-feira, 11, enquanto Arnault e família têm fortuna estimada em US$ 172,7 bilhões.

Agora, Ellison, que tem 80 anos, está atrás apenas dos dois bilionários mais ricos do mundo: Elon Musk, da Tesla e SpaceX, com patrimônio líquido de US$ 250,5 bilhões, e Jeff Bezos, da Amazon, com patrimônio de US$ 198 bilhões.