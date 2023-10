Ucrânia corre o risco de perder apoio na própria guerra ao ficar do lado de Israel contra o Hamas

O apoio forte e imediato do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, a Israel na luta contra o grupo terrorista Hamas colocou em risco quase um ano de esforços combinados de Kiev para ganhar apoio das nações árabes e muçulmanas na guerra contra a Rússia.

As primeiras declarações de Zelenski de apoio a Israel após o ataque surpresa do Hamas, no qual mais de 1,4 mil israelenses foram mortos, ajudaram a Ucrânia a permanecer no centro das atenções internacionais e posicionaram firmemente o país ao lado dos Estados Unidos.

A posição de Zelenski também chamou a atenção para a relação cada vez mais próxima entre a Rússia e o Irã, que é o principal patrocinador do Hamas, um inimigo jurado de Israel, e também um importante fornecedor de drones e outros armamentos para Moscou.

O Hamas e a Rússia são “o mesmo mal, e a única diferença é que existe uma organização terrorista que atacou Israel e aqui está um estado terrorista que atacou a Ucrânia”, disse Zelenski em um discurso na Assembleia Parlamentar da Otan no dia 9 de outubro.

Mas com a operação militar de Israel prestes a entrar na sua quarta semana e com o aumento das baixas civis palestinas, a guerra em Gaza representa um dos testes diplomáticos mais difíceis para a Ucrânia desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022.

Países como a Turquia, a Arábia Saudita e o Catar, que por vezes prestaram um apoio crucial à Ucrânia, acusaram o Ocidente de ter dois pesos e duas medidas em Gaza, em alusão à ampla condenação das mortes de civis na Ucrânia, em comparação com as críticas silenciosas a Israel.

A tensão com as nações muçulmanas e árabes, no entanto, é apenas um dos riscos que Kiev enfrenta, já que agora o país também precisa enfrentar o fato de a atenção do mundo se voltar de forma significativa para uma nova guerra no Oriente Médio, bem como de exigências concorrentes de apoio militar dos Estados Unidos em um momento em que os republicanos da Câmara acabam de eleger um novo presidente, Mike Johnson, que se opôs ao envio de ajuda adicional à Ucrânia.

Alguns especialistas observaram que Israel já tinha deixado claro que não iria retribuir com maior apoio à Ucrânia. Randa Slim, especialista em construção da paz no Instituto do Oriente Médio, disse que Israel não teve escolha senão manter a sua relação com Moscou, em parte devido ao controle da Rússia sobre a Síria, e destacou que Israel rejeitou a oferta de Zelenski para fazer uma visita depois de o ataque do Hamas.

A posição pró-Israel de Zelenski “não fazia sentido”, disse Slim, acrescentando que muitos países árabes e muçulmanos enxergam mais semelhanças entre Israel e a Rússia – como potências militares agressivas – do que entre Israel e a Ucrânia.

“É aqui que está a região árabe”, disse ela. “Eles não vão aceitar o que Biden diz, comparando a Rússia e o Hamas. Eles estão comparando mais a Rússia e Israel no que diz respeito ao número de mortos e no que diz respeito aos ataques a civis.”

Zelenski, disse ela, poderia ganhar mais amigos se estivesse “pronto para dizer que o que a Rússia está a fazer na Ucrânia é o que Israel está a fazer em Gaza”. Mas, acrescentou, “não vejo a Ucrânia pronta ou disposta a fazer isso”.

Na foto, Zelenski e o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, durante uma reunião à margem da 78ª sessão da Assembleia Geral da ONU em Nova York, no dia 19 de setembro. Foto: SERVIÇO DE IMPRENSA PRESIDENCIAL DA UCRÂNIA / AFP

Tal como Vladimir Putin inicialmente não apresentou condolências diretas a Israel e nenhuma repreensão firme ao Hamas, Zelenski demorou a falar sobre a necessidade de proteger os civis palestinos em Gaza, à medida que Israel intensificava os ataques aéreos retaliatórios.

Quando a notícia do ataque do Hamas chegou pela primeira vez, Zelenski e membros da sua equipe compararam o Hamas à Rússia, dizendo que os ucranianos tinham “uma compreensão especial sobre o que está acontecendo” aos israelenses — há um grande número de imigrantes ucranianos e russos vivendo em Israel.

Apenas 10 dias depois é que Zelenski mencionou indiretamente ao bombardeamento de Gaza, apelando à necessidade de proteger os civis. Entretanto, o líder ucraniano evitou criticar os ataques israelenses, apesar das mortes em Gaza de milhares de civis palestinos e de pelo menos 21 cidadãos ucranianos.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Turquia e do Catar, que desempenharam papéis fundamentais nas negociações entre a Ucrânia e a Rússia sobre questões como as trocas de prisioneiros de guerra e o bloqueio da Rússia às exportações de cereais da Ucrânia, emitiram uma declaração conjunta alegando a hipocrisia ocidental.

“Não é permitido condenar o assassinato de civis num contexto e justificá-lo em outro”, disse Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, do Catar. O turco Hakan Fidan acrescentou que o fato de o Ocidente não ter condenado as matanças em Gaza “constitui um duplo padrão muito sério”.

Numa entrevista à CNN, a Rainha Rania da Jordânia também fez críticas duras: “Estão nos dizendo que é errado matar uma família, uma família inteira, sob a mira de uma arma, mas não há problema em bombardeá-los até à morte?”

Outros especialistas disseram que os esforços de Zelenski para fazer comparações provavelmente não terão repercussão nos países árabes. A Ucrânia “nunca esteve na vanguarda” do mundo árabe, disse Kristian Ulrichsen, um membro da Universidade Rice que escreveu sobre as relações entre Ucrânia e árabes. “É um conflito que não lhes diz respeito.”

Este fim de semana, a Ucrânia estava programada para acolher uma terceira rodada de conversações destinadas a promover o apoio global ao seu “plano de paz” – que apela a uma retirada unilateral das tropas russas do território ucraniano ocupado e à restauração total da soberania territorial da Ucrânia.

Ao contrário da primeira reunião sobre a fórmula de paz na Ucrânia, em agosto, que foi organizada pela Arábia Saudita em Jeddah e contou com a presença de delegados de quase todas as principais potências não alinhadas, não estava claro se as autoridades sauditas participariam no evento deste fim de semana em Malta.

Zelenski conversou na segunda-feira com o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e na leitura da ligação emitida por Riad, não houve menção à conferência de Malta ou a mais ajuda à Ucrânia.

A China, que nos últimos dias se juntou à Rússia no apelo ao regresso a uma solução de dois Estados para resolver o conflito israelense-palestino, não compareceu ao evento de Malta, informou a Bloomberg News.

A Turquia planejava enviar uma delegação a Malta, mas nos últimos dias o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pronunciou-se veementemente contra Israel e descreveu o Hamas como um movimento de resistência – um forte contraste com as posições declaradas de Zelenski.

Com a Rússia intensificando os ataques na frente oriental, a Ucrânia dificilmente pode se dar ao luxo de perder amigos. Isto é especialmente verdade dada a crescente oposição dos republicanos no Congresso ao envio de mais ajuda à Ucrânia.

Biden propôs US$ 60 milhões adicionais em assistência à Ucrânia e, num discurso recente, vinculou isso ao aumento do financiamento para Israel e ao reforço da proteção das fronteiras nos Estados Unidos. Mas a Casa Branca agora precisa lidar com Johnson, o novo presidente da Câmara, que votou repetidamente contra o financiamento adicional à Ucrânia e disse à Fox News que pretende separar o financiamento para a Ucrânia da assistência a Israel.

Johnson disse que Washington não abandonará a Ucrânia, mas questionou os objetivos finais da Casa Branca. Entretanto, na Europa, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, que recentemente se encontrou com Putin à margem de uma conferência na China, está tentando derrubar uma proposta de ajuda de 50 mil milhões de euros da União Europeia para a Ucrânia.

O pacote da UE será votado em dezembro como parte do orçamento 2023-2027 do bloco e requer a unanimidade dos 27 países membros para ser aprovado.

Tymofiy Mylovanov, antigo ministro da Economia ucraniano, expressou confiança de que a administração de Zelenski apresentaria um plano para relançar o apoio internacional à Ucrânia e manter a atenção na guerra a curto e médio prazo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, a administração presidencial ucraniana e um porta-voz de Zelenski não responderam aos pedidos de comentários sobre o que o seu plano poderia implicar.

A Ucrânia, entretanto, tem-se preparado para a possibilidade de o apoio dos EUA diminuir gradualmente, de acordo com Orysia Lutsevych, diretora do programa para a Ucrânia na Chatham House, um think tank com sede em Londres.

O “Plano B” da Ucrânia – evidenciado pelas recentes joint ventures com empresas de armamento alemãs e turcas, bem como pelas conversações com fabricantes britânicos e americanos – é distanciar-se tanto quanto possível da política externa externa, disse Lutsevych.

“Se a América abandonar completamente a Ucrânia, será muito difícil”, disse Lutsevych. “Mas a Ucrânia continuará lutando com os recursos que possui e dos aliados europeus.”