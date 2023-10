Decisão de Israel por operações terrestres pontuais pode ser conselho dos EUA, dizem autoridades

THE NEW YORK TIMES - A aparente decisão de Israel de adiar uma invasão em grande escala da Faixa de Gaza e, em vez disso, conduzir incursões terrestres mais limitadas, pelo menos inicialmente, alinha-se com as sugestões que o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, fez aos seus israelenses nos últimos tempos, disseram autoridades americanas neste sábado, 28.

Funcionários da administração Biden alertaram que era difícil dizer o que Israel acabaria fazendo, uma vez que o aumento dos ataques aéreos e a expansão das incursões terrestres nos últimos três dias indicavam uma postura mais agressiva.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, disse neste sábado, 28, que as forças israelenses entraram na Faixa de Gaza na sexta-feira, 27, para iniciar “a segunda fase da guerra”, embora não tenha descrito o movimento como uma invasão. Autoridades militares disseram que as tropas israelenses invadiram a parte norte do enclave e permaneceram lá na noite deste sábado.

Até agora, as incursões em Gaza pelas forças terrestres israelenses são menores e com foco mais restrito do que o que as autoridades militares israelenses descreveram inicialmente a Austin e outros altos funcionários militares dos EUA, disseram autoridades americanas.

Na verdade, os planos iniciais de invasão israelense alarmaram as autoridades norte-americanas, que expressaram preocupação pela falta de objetivos militares alcançáveis e pelo fato de os militares israelenses ainda não estarem preparados para lançar uma invasão terrestre.

Em conversas telefônicas com Yoav Gallant, o ministro da Defesa de Israel, Austin frisou a necessidade de uma análise cuidadosa de como as forças israelenses poderão conduzir uma invasão terrestre de Gaza, onde o Hamas mantém uma intrincada rede de túneis sob áreas densamente povoadas.

Forças israelenses perto da fronteira com Gaza disparam uma arma de artilharia obus de longo alcance neste sábado, 28. Foto: Heidi Levine/The Washington Post

Os israelenses melhoraram e refinaram seu plano após um esforço conjunto de Austin e outras autoridades, disse uma autoridade falando sob condição de anonimato para descrever o planejamento de guerra entre aliados. No entanto, funcionários da administração Biden insistiram que os Estados Unidos não disseram a Israel o que fazer e ainda apoiam uma invasão terrestre.

Outros fatores que provavelmente também influenciaram o planejamento de guerra de Israel, de acordo com as autoridades americanas, são o possível impacto nas negociações de reféns e o fato de os líderes políticos e militares israelenses estarem divididos sobre como, quando e até mesmo se devem invadir.

Mas atuais e antigos responsáveis do Pentágono, bem como antigos comandantes dos EUA que conduziram operações militares urbanas, disseram no sábado que Israel parecia estar conduzindo uma operação em fases, com unidades de reconhecimento menores avançando para Gaza para localizar terroristas do Hamas, entrar em confronto com eles e identificar suas vulnerabilidades.

“Uma vez descobertas as fraquezas, fissuras e lacunas, elas atraem a principal força de assalto”, disse Mick Mulroy, antigo alto funcionário político do Oriente Médio no Pentágono e oficial reformado da CIA.

Frederick B. Hodges, um general reformado do Exército de três estrelas que serviu no Iraque, disse que a tática também parecia ser uma forma de as forças israelenses “reduzirem ou limitarem as baixas, bem como os danos colaterais” aos edifícios