O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, demitiu o comandante da força aérea do país na última sexta-feira, 30, quatro dias depois de um avião de guerra F-16 ter sido atingido durante um bombardeamento russo, matando o piloto. O jato havia sido enviado à Ucrânia pelos parceiros ocidentais.

A ordem de demissão do tenente-general Mykola Oleshchuk foi publicada na página da internet da presidência da Ucrânia. "Precisamos proteger as pessoas. Proteger o pessoal. Cuidar de todos os nossos soldados", disse Zelenski em uma declaração minutos após a ordem ser publicada. Ele disse que a Ucrânia precisa fortalecer seu exército no nível de comando. O tenente-general Anatolii Kryvonozhko foi nomeado comandante interino da força aérea, informou o Estado-Maior do exército ucraniano. A demissão ocorreu no mesmo dia em que Oleshchuk dirigiu duras críticas a uma legisladora que é vice-chefe do comitê de defesa do parlamento ucraniano, pelas alegações dela de que o F-16 foi abatido por um sistema de defesa aérea Patriot. A Ucrânia recebeu um número não especificado desses sistemas, que são fabricados nos Estados Unidos. Mariana Bezuhla citou fontes não identificadas para a sua afirmação e exigiu punição para os responsáveis pelo erro.

Oleshchuk acusou Bezuhla de difamar a força aérea e desacreditar os fabricantes de armas dos EUA. O então chefe da força aérea ucraniana disse que esperava que ela enfrentasse consequências legais pelas suas afirmações. “A verdade vencerá”, publicou Bezuhla no X, pouco depois da publicação da ordem de demissão. A força aérea não negou diretamente que o F-16 tenha sido atingido por um míssil Patriot. Peritos norte-americanos juntaram-se à investigação ucraniana sobre o acidente.

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski. Foto: Sergei Chuzavkov/AFP

Enquanto isso, um ataque russo à cidade de Kharkiv, no nordeste do país, utilizando poderosas bombas planas lançadas por aviões, matou seis pessoas, incluindo uma adolescente de 14 anos que estava num parque infantil. O ataque também feriu outras 47 pessoas, segundo o governador regional, Oleh Syniehubov. Uma das bombas, ainda segundo o governador, atingiu um bloco de apartamentos de 12 andares, incendiando o edifício e prendendo pelo menos uma pessoa num andar superior. As equipes de emergência que procuravam sobreviventes temiam que a estrutura pudesse ruir.

Zelenski referiu-se aos ataques de Kharkiv como mais uma prova de que os parceiros ocidentais devem eliminar as restrições sobre o que os militares ucranianos podem atingir com armas doadas. O ataque de Kharkiv “não teria acontecido se as nossas forças de defesa tivessem a capacidade de destruir a aviação militar russa em suas bases. Precisamos de decisões fortes dos nossos parceiros para acabar com este terror”, afirmou Zelenski. Os caças F-16 são uma das armas que podem ser utilizadas para atingir as bases russas atrás da linha da frente.

Oleshchuk escreveu pouco antes de ser demitido no Telegram que já está sendo feita “uma análise detalhada” sobre o motivo da queda do F-16 na segunda-feira passada, quando a Rússia lançou uma grande quantidade de mísseis e drones contra a Ucrânia. “Temos de compreender cuidadosamente o que aconteceu, quais são as circunstâncias e de quem é a responsabilidade”. O acidente foi a primeira perda registrada de um F-16 na Ucrânia, onde os aviões de guerra chegaram no final do mês passado. Pelo menos seis foram entregues por países europeus.

Analistas militares afirmam que os jatos não serão um fator de mudança na guerra, dada a enorme força aérea russa e os sofisticados sistemas de defesa aérea. Mas os oficiais ucranianos saudaram os aviões supersônicos, que podem transportar armas modernas utilizadas pelos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), por oferecerem uma oportunidade de revidar a superioridade aérea da Rússia.

No solo, o exército russo está fazendo progressos lentos, mas graduais, na sua entrada no leste da Ucrânia, enquanto as forças ucranianas estão mantendo terreno na região fronteiriça de Kursk, no oeste da Rússia, após uma recente incursão.

O Instituto para o Estudo da Guerra disse esperar que a Ucrânia perca algum equipamento militar fornecido pelo Ocidente durante os combates. Mas o grupo, com sede em Washington, acrescentou que “qualquer perda entre a cota já limitada da Ucrânia” de F-16s e pilotos treinados “terá um impacto enorme” na capacidade do país de operar F-16s “como parte de seu guarda-chuva de defesa aérea combinada ou em um papel de apoio ar-solo”.

Em outros desenvolvimentos, os ministros da defesa da União Europeia concordaram em Bruxelas em impulsionar seu programa de treinamento para tropas ucranianas. “Hoje, os ministros concordaram em aumentar a meta para 75.000, adicionando mais 15.000 até o final do ano”, disse o chefe de política externa da UE, Josep Borrell, a repórteres após a reunião.

“O treinamento tem que ser encurtado e adaptado às necessidades de treinamento ucranianas”, disse Borrell. Ele acrescentou que a UE criaria uma pequena “célula de coordenação e ligação” na capital ucraniana de Kiev para tornar o esforço de treinamento mais eficaz. Até agora, 60.000 tropas passaram pelo esquema de treinamento do bloco, que é conduzido fora da Ucrânia. / AP

