Opinião | Uma coalizão conservadora contra a esquerda na América Latina é possível?

O encontro efusivo de Milei com Xi Jinping com vistas a aumentar o intercâmbio comercial entre os dois países (“não farei acordo com comunistas”, disse Milei anteriormente) e a inauguração do porto de Chancay, no Peru, investimento de mais de US$400 milhões, na presença do líder chines, mostram as contradições, na prática, entre dois dos países conservadores da lista de Rubio.

O fato de Rubio dar mais atenção à América Latina, apesar do alheamento de Trump, preocupado com questões internas e a rivalidade com a China e com a Rússia, marcará uma diferença com todos os secretários de Estado anteriores.

A criação e o êxito da eventual coalizão conservadora vão depender das medidas tomadas por Trump internamente e seus impactos sociais, econômicos e comerciais sobre os países da região.

A forma como o presidente republicano vai governar também vai ser determinante. Se governar autoritariamente, com ódio, perseguindo seus críticos, intimidando a imprensa e se continuar próximo de autocratas com Vladimir Putin e Kim Jong Un da Coreia do Norte, a coalizão, inspirada por Marco Rubio, não terá moral para defender a democracia na América Latina.