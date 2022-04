União Europeia propõe proibição de carvão russo; EUA bloqueiam acesso da Rússia a dólares

BRUXELAS - A Comissão Europeia propôs novas sanções contra a Rússia por sua invasão da Ucrânia, incluindo a proibição do carvão russo e de navios russos que entram nos portos da UE, e disse que está trabalhando para proibir as importações de petróleo.

“Todos nós vimos as fotos horríveis de Bucha e outras áreas que as tropas russas deixaram recentemente. Essas atrocidades não podem e não ficarão sem resposta”, disse a chefe do executivo da UE, Ursula von der Leyen.

“Os quatro pacotes de sanções atingiram duramente e limitaram as opções políticas e econômicas do Kremlin. Em vista dos eventos, precisamos aumentar ainda mais nossa pressão”, disse ela em um postagem em sua conta no Twitter.

European Commission President Ursula von der Leyen gestures as she speaks during a Question Time on her Commission two years on, implementation of the political priorities, as part of a plenary session at the European Parliament in Strasbourg, eastern France, on April 05, 2022. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP) Foto: FREDERICK FLORIN / AFP

Ela disse que a proposta envolve uma proibição da UE às importações de carvão da Rússia no valor de € 4 bilhões por ano e uma proibição total de transações em quatro grandes bancos russos, incluindo o segundo maior do país, o VTB.

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse que as sanções também incluiriam a proibição de navios russos em portos da UE, bem como operadores de transporte rodoviário russos e belarussos, impedindo os seus camiões de transportar mercadorias para a União Europeia.

“A Rússia está travando uma guerra cruel e implacável não apenas contra as tropas da Ucrânia, mas também contra sua população civil”, disse Von der Leyen em um comunicado televisionado. “É importante manter o máximo de pressão sobre Putin e o governo russo neste ponto crucial”.

O pacote proposto será debatido pelos embaixadores da UE na quarta-feira em uma reunião na qual ajustes, como a eliminação gradual do carvão russo em vez de cortar as importações imediatamente, podem ser introduzidos.

A imposição de sanções às importações de energia da Rússia tem sido um passo difícil e para os países europeus que dependem fortemente deles para eletricidade e aquecimento. O carvão foi o alvo mais fácil, até porque já é um dos principais objetivos de governos europeus parar de usar o combustível o mais rápido possível para cumprir sua agenda climática.

O carvão é extraído principalmente por empresas privadas na Rússia, não por entidades estatais, e é visto como uma medida menos eficaz contra o governo russo.

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.



We need to sustain utmost pressure at this critical point.



So today we are proposing a 5th package of sanctions. pic.twitter.com/GEuPQf0Wgr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 5, 2022

A UE também proibirá os operadores de transporte rodoviário russos e belarussos e proibirá a venda para a Rússia de computadores quânticos, semicondutores avançados, máquinas sensíveis e equipamentos de transporte no valor de 10 bilhões de euros por ano.

Von der Leyen disse que o bloco de 27 países também interromperá as importações de madeira e cimento russos, bem como frutos do mar e bebidas no valor total de cerca de 5,5 bilhões de euros por ano.

Isso excluirá as empresas russas de licitações públicas nos países da UE e adicionará mais indivíduos a uma lista de pessoas cujos ativos no bloco serão congelados e que não poderão entrar.

Von der Leyen disse que mais sanções estão chegando e que as autoridades estão trabalhando para proibir o petróleo russo, um passo que afetaria mais os países europeus do que proibir o carvão.

“Estamos trabalhando em sanções adicionais, inclusive sobre importações de petróleo, e estamos refletindo sobre algumas das ideias apresentadas pelos Estados membros, como impostos ou canais de pagamento específicos, como uma conta de garantia”, disse von der Leyen.

EUA bloqueiam o acesso da Rússia a dólares

Os Estados Unidos começaram a impedir a Rússia de fazer pagamentos de dívidas usando dólares mantidos em bancos americanos, uma medida destinada a esgotar suas reservas internacionais em moeda e potencialmente empurrar a Rússia para seu primeiro calote de dívida em moeda estrangeira em um século.

Uma porta-voz do Departamento do Tesouro disse que a ação foi tomada na segunda-feira. Foi no mesmo dia que mais de meio bilhão de dólares em pagamentos da dívida soberana russa venceram. A nova restrição, disse a porta-voz, visa forçar a Rússia a escolher entre esgotar as reservas restantes em dólares que tem na Rússia ou usar novas receitas (de pagamentos de gás natural, por exemplo) para fazer pagamentos de títulos para evitar o calote em sua dívida.

Fachada do Banco central da Rússia em Moscou, no dia 29 de março. Rússia honrou com pagamentos externos até o momento, ao contrário do que esperavam os países ocidentais Foto: Maxim Shemetov / REUTERS

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no final de fevereiro e as sanções foram impostas, o governo russo manteve seus pagamentos de dívida em moeda estrangeira. O país conseguiu fazer os pagamentos a investidores usando bancos americanos com a aprovação do governo dos EUA. No mês passado, o Departamento do Tesouro criou uma isenção de suas sanções que permitia aos americanos aceitar pagamentos de dívidas da Rússia até 25 de maio para evitar desestabilizar o sistema financeiro mundial.

Na segunda-feira, um título de US$ 2 bilhões venceu, bem como um pagamento de cupom de US$ 84 milhões. Mas na semana passada, a Rússia comprou de volta cerca de três quartos do título que venceu na segunda-feira em troca de rublos. Foi um movimento relativamente incomum, mas reduziu as obrigações em dólares da Rússia, deixando cerca de US$ 552 milhões a serem pagos. A ação do Tesouro na segunda-feira bloqueou esses pagamentos, mas a Rússia tem um período de carência de 30 dias para concluir a transação antes que ela seja considerada inadimplente.

A Rússia frustrou as expectativas de muitos que acreditavam que o país estava em risco de inadimplência iminente depois que começou sua guerra na Ucrânia e os Estados Unidos e a Europa impuseram sanções ao seu banco central, congelando o acesso a grande parte de suas reservas cambiais. Mas a Rússia continuou a fazer pagamentos e reabastecer algumas de suas reservas usando dinheiro das exportações de energia.

A porta-voz do Tesouro disse que a ação tomada esta semana criaria desafios adicionais para o sistema financeiro da Rússia. O governo russo já impôs controles de capital restringindo o fluxo de dinheiro dentro e fora do país. /REUTERS, AP E NYT