Os Estados Unidos enviaram ao Mar Mediterrâneo Oriental o porta-aviões USS Gerald R. Ford (CVN 78), em uma demonstração de apoio militar ao governo de Israel e de força contra o grupo Hamas, após os ataques do grupo terrorista palestino nos últimos dias. A embarcação, que é a mais nova e avançada deste tipo da Marinha norte-americana, é considerada um dos maiores navios de guerra do mundo.

O USS Gerald R. Ford possui 333 metros de comprimento e 77 de largura. O porta-aviões carrega aproximadamente 4,5 mil marinheiros, além de 90 aviões e helicópteros, e se desloca a pouco mais de 30 nós (cerca de 55 quilômetros por hora). Entre o sistema de armamento da embarcação, estão quatro sistemas de metralhadora MK-38 Mod 2 de 25 mm, dois lançadores de mísseis Rolling Airframe, dois lançadores MK-29 ESSM e três Homeport MK-15 20mm Phalanx CIWS.

De acordo com a Marinha dos EUA, embora a embarcação pareça semelhante ao porta-aviões antecessor da classe Nimitz, o CVN 78 inclui uma nova usina nuclear, a capacidade de gerar quase três vezes a quantidade de energia elétrica, equipamentos de detenção avançados e um sistema eletromagnético de lançamento de aeronaves.

O porta-aviões USS Gerald R. Ford (CVN 78) carrega aproximadamente 4,5 mil marinheiros, além de 90 aviões e helicópteros Foto: EFE/EPA/US NAVY/MC2 JACOB MATTINGLY

Junto com o Ford, os EUA estão enviando o cruzador USS Normandy e os destróieres USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney e USS Roosevelt, e estão aumentando a Força Aérea (F-35, F-15, F-16 e A-10) com esquadrões de caças na região. Além disso, o governo dos Estados Unidos forneceu às Forças de Defesa de Israel equipamentos e recursos adicionais, incluindo munições.

A grande implantação reflete o desejo dos EUA de dissuadir qualquer expansão regional do conflito, com a participação do Irã, da Síria ou de qualquer outro país ou grupo militante. “Os EUA mantêm forças prontas em todo o mundo para reforçar ainda mais esta postura de dissuasão, se necessário”, disse o secretário de Defesa, Lloyd Austin.

Com a ida das armas, também foi enviado o Secretário de Estado do país, Antony J. Blinken, para avaliar as necessidades do país. Ele deve chegar em Israel na quinta-feira, 12./Com Associated Press.