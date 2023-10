EUA vão fornecer armas para Israel e enviar frota naval para o Oriente Médio após ataque do Hamas

Os Estados Unidos vão enviar um grupo porta-aviões de ataque para o leste do Mar Mediterrâneo e fornecerão munição e outros equipamentos para ajudar Israel em sua guerra recém-declarada contra o grupo Hamas.

As autoridades dos EUA esperam que o governo israelense lance uma incursão terrestre na Faixa de Gaza, densamente povoada, nas próximas 24 a 48 horas. Israel vem respondendo com ataques a Gaza e prometendo retaliação a um ataque sem precedentes do grupo terrorista Hamas, que pegou as forças de segurança israelenses de surpresa.

O número de mortos subiu para 700 em Israel e milhares ficaram feridos, de acordo com a mídia local, enquanto as autoridades palestinas disseram que pelo menos 413 foram mortos e cerca de 2.300 ficaram feridos em Gaza.

O USS Gerald R. Ford, um dos maiores porta-aviões do mundo, chega a Halifax em 28 de outubro de 2022. Foto: Andrew Vaughan / AP

Pelo menos 260 corpos foram encontrados no local de um festival de música perto da fronteira de Gaza, no sul de Israel, que foi atacado pelo Hamas no sábado, informou a mídia israelense. Os temores de uma repercussão regional aumentaram depois que o grupo militante libanês Hezbollah disse que atacou alvos israelenses perto da fronteira “em solidariedade” ao Hamas e Israel disse que revidou.