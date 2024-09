A afirmação consta de um áudio de 41 segundos divulgado por sua equipe de imprensa. “Confio que em breve continuaremos a luta para alcançar a liberdade e a recuperação da democracia na Venezuela”, indicou o diplomata de 75 anos, que reivindica sua vitória nas eleições.

González Urrutia, que chegou na tarde do último domingo, 8, a Madri, “queria solicitar asilo, que será concedido, claro”, explicou na segunda-feira, 9, o ministro de relações exteriores espanhol, José Manuel Albares, em uma entrevista à rádio Onda Cero. Albares disse que conversou com González Urrutia enquanto o venezuelano estava no avião a caminho da Espanha.