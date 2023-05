Vídeo: Entenda a crise econômica e de segurança na Argentina em 60 segundos

ENVIADA ESPECIAL A BUENOS AIRES - A inflação interanual bateu 108% este ano na Argentina, tornando a economia o ponto central das campanhas eleitorais deste ano. O país passará por eleições presidenciais em outubro, com uma fase primária em agosto, e inflação galopante prejudica possíveis candidaturas governistas e também da oposição. A previsão é que o país termine o ano com uma inflação acima dos 120%.

Com a desvalorização da moeda frente ao dólar, que há poucas semanas se aproximou da marca dos 500 pesos por cada US$ 1 no câmbio paralelo, o país anunciou a criação de uma cédula de 2.000 pesos. A situação levou o Brasil a mobilizar esforços para buscar ajuda internacional para sua vizinha.

Narcotráfico aterroriza cidade de Messi

A audácia de narcotraficantes na cidade de Rosário não respeitou nem a família de Lionel Messi, o maior ídolo atual da Argentina. Menos de três meses depois de liderar o tricampeonato mundial argentino no Catar, a fachada do supermercado dos sogros do atacante amanheceu cravada de 14 balas no começo de março.

A prática de gangues rivais de lançar ataques a tiros mercados, restaurantes, escolas e hospitais para ‘marcar território’ ganhou força em Rosário nos últimos meses. Em paralelo, cresceram os homicídios, a violência na periferia da cidade e denúncias de extorsões de comerciantes.

Escola de Rosário usa jogos e artes para criar espaços de paz

“A violência fica do portão para fora, daqui para dentro só temos mensagens de paz”, é o recado do vice-diretor de uma escola em Rosário, Argentina, que há algumas semanas virou notícia por um ataque a tiros contra o supermercado da família de Lionel Messi. Localizada em um bairro com histórico de tiroteios e assassinatos, a escola criou o projeto “Pátios de paz”, que busca levar brincadeiras, esportes e artes como alternativa ao ambiente de violência.

O projeto começou no início deste ano, junto com uma escalada de violência na cidade. A escola José Ortolani fica no bairro de Empalme Graneros, onde a morte de um menino de 12 anos em 5 de março por bala perdida desencadeou uma revolta popular contra o narcotráfico.

