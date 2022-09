Xerife do Texas abre investigação criminal sobre envio de imigrantes para ilha na Costa Leste

THE NEW YORK TIMES - Um xerife do Texas abriu uma investigação criminal para apurar possíveis irregularidades nos voos que levaram 48 imigrantes de um abrigo em San Antonio para um resort na ilha de Martha’s Vineyard na semana passada.

O xerife Javier Salazar, do condado de Bexar -- que inclui a cidade de San Antonio --, disse que recrutou agentes da força-tarefa contra o crime organizado de seu gabinete para investigar o caso, mas que ainda é cedo para determinar quais leis podem ter sido violadas. No entanto, Salazar afirma que está claro que muitos dos imigrantes foram enganados e induzidos a deixar o Texas para atender interesses políticos..

Os imigrantes foram apanhados em meio a uma disputa crescente entre governadores republicanos de Estados fronteiriços e autoridades do Partido Democrata. Na semana passada, o governador da Flórida, Ron DeSantis, enviou um avião com imigrantes para Massachusetts. Um dia depois, o governador do Texas, Greg Abbott, enviou dois ônibus cheios de imigrantes para a residência da vice-presidente Kamala Harris, em Washington.

O xerife Javier Salazar anunciou abertura da investigação criminal na segunda-feira, 19. Foto: Sam Owens/The San Antonio Express-News via AP

De acordo com Salazar, um migrante venezuelano parece ter sido pago para recrutar outros compatriotas que cruzaram a fronteira sudoeste dos EUA, na área ao redor de um centro de recursos migratórios em San Antonio. Os migrantes teriam sido “atraídos sob falsos pretextos” com promessas de trabalho e uma vida melhor, acrescentou.

“Eles tinham o direito de andar pelas ruas assim como você e eu, e tinham o direito de não serem enganados, tomados por tolos e serem transportados para o outro lado do país, apenas por causa de um golpe midiático”, disse o xerife democrata. “Isso é uma tragédia.”

Muitos dos migrantes que buscaram asilo e trabalham nos Estados Unidos nos últimos meses estão fugindo da Venezuela, que está em crise política e econômica. Mais de dois milhões de imigrantes indocumentados, um recorde, foram presos ao longo da fronteira sul neste ano fiscal, de acordo com dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras divulgados na segunda-feira, 19.

Os migrantes venezuelanos que foram levados para Martha’s Vineyard disseram que viajaram por mais de dois meses, cruzando o perigoso Estreito de Darién antes de continuar pela América Central e México.

Em entrevistas com repórteres, eles descreveram ter sido abordados em San Antonio por uma mulher bem vestida que se apresentou como Perla; ela distribuiu cartões-presente para restaurantes de fast-food e se ofereceu para levá-los a um “santuário” em Massachusetts.

Depois que os migrantes chegaram inesperadamente a Martha’s Vineyard, voluntários e funcionários os receberam com comida e roupas e os abrigaram em uma igreja local. Alguns dias depois, os migrantes embarcaram em ônibus para um abrigo temporário na base militar de Cape Cod.

Taryn Fenske, diretora de comunicações de DeSantis, disse em um comunicado que os imigrantes estavam mais do que dispostos a deixar o condado de Bexar depois de serem abandonados lá. “A Flórida deu a eles a oportunidade de buscar ‘pastagens mais verdes’ em uma ‘jurisdição santuário’ que oferecia maiores recursos para eles”, disse ela.

Migrantes venezuelanos enviados do Texas para Massachusetts são acolhidos em igreja. Foto: CJ Gunther/ EFE - 15/09/2022

Em Massachusetts, ela acrescentou, os migrantes receberam “acomodações, sustento, roupas e mais opções para ter sucesso após sua sedução injusta aos Estados Unidos, ao contrário dos 53 imigrantes que morreram em um caminhão encontrado abandonado no condado de Bexar em junho”.

O xerife disse que não descarta a possibilidade de trabalhar com autoridades estaduais e federais no caso criminal. Seu escritório ainda não entrevistou os migrantes, que agora estão na Costa Leste, e se comunicou principalmente com um dos advogados que os representam, acrescentou.

O xerife, que tem sido um crítico constante da resposta republicana à imigração ilegal, enfatizou que sua decisão de abrir a investigação não teve motivação política. “É fazer a coisa certa”, disse ele.

Histórico do envio de imigrantes

Há semanas, governadores republicanos vêm sendo acusados de criar um “teatro político desumano” ao utilizar os imigrantes irregulares para provocar políticos democratas e destacar a oposição às políticas de fronteira do governo de Joe Biden. Milhares de migrantes já haviam sido enviados para cidades como Nova York, Chicago e Washington pelos governos da Flórida, do Texas e do Arizona, mas os últimos envios, sem aviso prévio, surpreendeu líderes políticos de outros Estados.

A série atual de “envio de imigrantes” aconteceu no dia 14 de setembro, quando 50 pessoas desembarcaram inesperadamente na ilha de Martha’s Vineyard, vindas de San Antonio. Apesar do início do trajeto ter sido no Texas, o gabinete do governador da Flórida assumiu ter bancado os dois voos, parte do programa do Estado de transportar imigrantes que entram no país sem permissão legal para as ditas “destinações-refúgios”. Este ano, a Legislatura da Flórida destinou US$ 12 milhões para esse programa de transporte.

Em 15 de setembro, Greg Abbott anunciou a chegada de dois ônibus de imigrantes do lado de fora da residência de Kamala Harris. O grupo de cerca de 100 pessoas reunia migrantes vindos de Colômbia, Cuba, Guiana, Nicarágua, Panamá e Venezuela. Um outro ônibus, com cerca de 50 pessoas, chegaram ao mesmo destino no último sábado, 17, também enviados pelo governador do Texas.