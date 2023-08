Xi Jinping refez as Forças Armadas da China; agora, um expurgo ameaça sua imagem

THE NEW YORK TIMES - Quando Xi Jinping consolidou seu poder na China, ele se comparou a um médico, erradicando as toxinas da corrupção e da deslealdade que ameaçavam o governo do Partido Comunista. E seu projeto por mais de uma década conseguiu subjugar a liderança militar, outrora extravagantemente corrupta.

Mas recentes revoltas em altos escalões das forças do Exército Popular de Libertação sugerem que a cura de Xi não durou. Na semana passada, ele substituiu abruptamente dois generais de alto escalão na Força de Foguetes, uma mudança inexplicada que sugere suspeitas de suborno ou outra má conduta no braço mais sensível dos militares, que administra mísseis convencionais e nucleares.

“Obviamente, algo deu errado no sistema, o que provavelmente está relacionado à disciplina e à corrupção”, disse Andrew Yang, um especialista em militares chineses que já foi um alto oficial de defesa de Taiwan. “É como um vírus que voltou. É um problema profundamente enraizado e que sobreviveu no sistema”.

O presidente da China, Xi Jinping, posa para foto com o novo escalão da Força de Foguetes do país asiático Foto: Li Gang / AP

Um escândalo envolvendo o alto escalão das Forças Armadas seria um revés para Xi, que se orgulha de transformar os 98 milhões de membros do Partido Comunista e os militares chineses em executores inquestionáveis de seu governo. Dias antes de os generais serem depostos, Xi removeu o ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, outra demissão problemática para Xi, que elevou Qin como um executor confiável de suas políticas.

Investigações

Os sinais de má conduta provavelmente reforçarão a convicção de Xi de que os desvios das autoridades chinesas só podem ser evitados com intenso escrutínio e pressão de cima. Essa estratégia inclui submeter os quadros a inspeções constantes por investigadores do partido; campanhas para incutir lealdade ao Partido Comunista e a Xi; e a demissões e prisões.

Na opinião de Xi, “você nunca chega ao ponto em que o perigo retrocede”, disse Joseph Torigian, professor assistente da American University em Washington que estuda política de elite na China. “Mesmo quando você tem um líder absolutamente dominante, isso não significa que não haja rotatividade no sistema.”

Quando Xi chegou ao poder, em 2012, ele se moveu com urgência para acabar com a corrupção e a falta de disciplina no Exército Popular de Libertação, subjugando potenciais rivais e centralizando o poder em torno de si - uma reforma que deu o exemplo de como ele transformou a China como um todo.

O presidente da China, Xi Jinping, participa de coletiva de imprensa durante cúpula que reúne a China e diversos países da Ásia Central Foto: Florence Lo / Reuters

Em 2014, Xi reuniu centenas de oficiais superiores no mesmo local onde Mao Tsé-Tung estendeu seu domínio sobre o revolucionário Exército Vermelho. Xi os advertiu de que os militares estavam apodrecendo por dentro. Os investigadores expuseram Xu Caihou, ex-vice-presidente da Comissão Militar Central - o braço do partido para controlar as Forças Armadas - que acumulou uma fortuna com suborno; um general que guardava joias e dinheiro em casa e também consultava adivinhos; promoções de compra e venda de diretores; e alguns até mesmo vendendo informações secretas.

Xi também alertou sobre o aprofundamento da rivalidade com os Estados Unidos e disse aos generais que a decadência interna poderia ser desastrosa. “O que começa como decadência vai deslizar para a destruição”, disse ele, citando um antigo aforismo chinês.

Nos anos que se seguiram, Xi reorganizou o Exército Popular de Libertação, derrubando possíveis opositores. Dezenas de altos funcionários foram condenados por corrupção, e a compra e venda de promoções, antes comuns, recuou. Xi Jinping instituiu novas regras para consolidar seus poderes como presidente da Comissão Militar Central e comandante-em-chefe.

Hoje, praticamente todos os membros da elite militar da China devem sua ascensão a Xi, dando a ele um firme edifício de poder, disse Daniel C. Mattingly, um cientista político da Universidade de Yale que analisou as carreiras de 1.200 oficiais do Exército de Libertação Popular (ELP). O segundo em comando de Xi é o general Zhang Youxia, filho de um general que serviu ao lado do pai de Xi Jinping na revolução, e uma grande proporção de outros oficiais superiores tem uma ligação de carreira com Xi, alguns voltando ao seu tempo como funcionário local, disse Mattingly.

“As normas e instituições civis do Partido Comunista Chinês já tornam um desafio de liderança muito difícil”, disse ele. “O fato de o ELP estar cheio do pessoal de Xi torna tudo muito, muito mais difícil.”

A Força de Foguetes do ELP se destacou como produto do apoio de Xi. Ele criou a força no final de 2015, elevando-a do antigo corpo de mísseis. Ele “investiu muito tempo, recursos e apoio político”, disse Brendan Mulvaney, diretor do Instituto de Estudos Aeroespaciais da China na Universidade Aérea dos EUA. A Força de Foguetes supervisiona “o maior e mais diversificado” programa de mísseis do mundo, disse ele. Seu inventário inclui uma série de mísseis projetados para transportar quase todas as 400 ou mais ogivas nucleares da China.

“Xi fala sobre a Força de Foguetes da ELP como sendo central para conflitos futuros”, disse Mulvaney. “Portanto, todo esse abalo deve ter um motivo significativo por trás.”

O principal comandante da Força de Foguetes que caiu, general Li Yuchao, havia sido elevado a esse cargo por Xi apenas no início do ano passado. O general Li, juntamente com o comissário político da força, Xu Zhongbo, e outro deputado, Liu Guangbin, desapareceram da vista do público.

Corrupção

A maioria dos especialistas acredita que o general Li e possivelmente outros oficiais superiores podem ser acusados de desviar parte dos enormes gastos para a força em rápida expansão, embora outras alegações de má conduta também possam desempenhar um papel.

“Dentro das Forças Armadas chinesas, sempre siga o dinheiro. A corrupção sempre acompanha o que quer que eles estejam construindo”, disse Christopher K. Johnson, presidente do China Strategies Group e ex-analista de política chinesa da Agência Central de Inteligência (CIA). “Onde está o dinheiro agora? Está no programa de construção em massa para sua expansão nuclear.”

Mas Xi alertou que a corrupção econômica e a deslealdade política estão interligadas. Seu predecessor, Hu Jintao, parecia exercer uma autoridade fraca sobre os altos escalões militares, e o líder antes de Hu, Jiang Zemin, lutou com um comandante insubordinado. Para defender sua própria autoridade, Xi parece disposto a expurgar até mesmo os generais que promoveu.

Soldados do Exército Popular de Libertação participam de cerimônia na praça Tiananmen em Pequim Foto: Catherine Henriette/AFP

Em 2017, dois comandantes que haviam sido promovidos por Xi à Comissão Militar Central – Zhang Yang e Fang Fenghui – foram destituídos por acusações de corrupção. O general Zhang tirou a própria vida e o general Fang foi preso.

Agora, as demandas para que o Exército de Libertação Popular demonstre sua lealdade podem redobrar. Dias antes de Xi empossar os dois novos líderes da Força de Foguetes, ele disse às tropas no sudoeste da China que a campanha contra a falta de disciplina e a corrupção deve “se aprofundar cada vez mais”. O ELP também lançou recentemente uma nova campanha para “incutir lealdade”. Mas com tanto em jogo nos programas de armas nucleares da China, Xi pode manter em segredo os detalhes sobre os oficiais da Força de Foguetes que cairam.

“O que quer que esteja acontecendo com a antiga liderança do ELP, a Força de Foguetes permanecerá praticamente opaca para o mundo exterior”, disse David Finkelstein, vice-presidente para assuntos de segurança da China e Indo-Pacífico no CNA, um instituto em Arlington, Virgínia. " De qualquer forma, a mensagem para a força será: ‘Ninguém, por mais alto escalão em que esteja, está fora do alcance do partido quando houver lapsos de disciplina’”.