A realidade é que a saúde está começando a entrar em uma nova e promissora era impulsionada pela IA, onde o tratamento personalizado e as decisões clínicas baseadas em dados estão superando as limitações humanas. Algoritmos de IA estão começando a auxiliar em diagnósticos mais rápidos e precisos, personalização de tratamentos, e até predições sobre o curso de doenças.

Classificar essas inovações como “alto risco” sem considerar o impacto positivo que já têm e que podem vir a ter é um contrassenso. Impor restrições ao uso de IA na saúde, especialmente para pacientes com condições graves ou terminais, é limitar o acesso às suas melhores chances de sobrevivência.

Em vez de priorizar regulamentações que se preocupam com direitos como “identificação dos operadores da IA”, incluído no PL anterior, deveríamos focar nos direitos inalienáveis dos pacientes de ter acesso ao melhor tratamento possível, utilizando as melhores ferramentas disponíveis.