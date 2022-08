Amazon compra iRobot, criadora do primeiro ‘aspirador-robô', por US$ 1,7 bi

O portfólio de ‘robozinhos’ da Amazon ganhou mais alguns integrantes nesta sexta-feira, 5. A gigante do varejo anunciou a compra da iRobot, empresa que fabrica os populares aspiradores de pó robô Roomba, um dos primeiros produtos no segmento. A transação foi paga em dinheiro pela Amazon e custou cerca de US$ 1,7 bilhão — US$ 61 por ação.

O negócio coloca a Amazon como dona de uma das empresas pioneiras no desenvolvimento de robôs domésticos. Criada ainda nos anos 90, a iRobot trouxe para o mercado o Roomba em 2002.

“Desde que começamos a iRobot, nossa equipe tem a missão de criar produtos inovadores e práticos que facilitem a vida dos clientes, levando a invenções como o Roomba e o iRobot OS”, afirmou Colin Angle, presidente e CEO da iRobot. “A Amazon compartilha nossa paixão por criar inovações inteligentes que capacitam as pessoas a fazer mais em casa, e não consigo pensar em um lugar melhor para nossa equipe continuar nossa missão”.

iRobot lançou o primeiro 'aspirador-robô' em 2002 Foto: Justin Sullivan/AFP

A operação da iRobot segue chefiada por Colin Angle, atual CEO da empresa, e deve seguir com a mesma marca. Com isso, os ‘robozinhos’ se juntam à família de dispositivos como Alexa, Astro, o assistente com rodas da Amazon, à linha de câmeras de segurança Ring e outros aparelhos da companhia.

A aproximação das duas empresas já acontecia há alguns anos, desde que a Amazon começou a fornecer alguns softwares de dispositivos para a iRobot, como o serviço em nuvem AWS.

“Sabemos que economizar tempo é importante e as tarefas exigem um tempo precioso que pode ser melhor gasto fazendo algo que os clientes adoram”, disse Dave Limp, vice-presidente sênior de dispositivos da Amazon. “Ao longo de muitos anos, a equipe da iRobot provou sua capacidade de reinventar a forma como as pessoas limpam com produtos incrivelmente práticos e inventivos”.