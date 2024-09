Apple Intelligence poderá ‘falar’ português em breve; saiba quando

Junto com os outros idiomas, em dezembro, o sistema será aprimorado para receber o inglês de países como Reino Unido, Canadá, Austrália, África do Sul e Nova Zelândia. A empresa já anunciou suporte para chinês, francês, japonês e espanhol no também no ano que vem.

O anúncio do iPhone 16 ocorreu no dia 9 de setembro, no evento anual da empresa. Uma das grandes apostas da Apple para a era das IAs a Apple Intelligence. A grande questão é que os smartphones que chegarão nas lojas na sexta-feira não estarão prontos para os recursos do novo software da marca.