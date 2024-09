Administradores de dados ganham importância na era da IA; veja salário

O velho ditado que diz que tempo é dinheiro pode estar perdendo seu valor. Se você perguntar a alguém da área de tecnologia, o ditado agora deve ser “dados são dinheiro”.

Devido ao papel cada vez maior dos dados no mundo dos negócios, especialmente na tomada de decisões, aqueles que conseguem gerenciar, organizar e analisar dados adequadamente são muito procurados - o que faz sentido, considerando que as ocupações relacionadas a dados são uma das que mais crescem em todo os EUA. As instituições de ensino ainda estão tentando acompanhar o ritmo - com o mestrado em ciência de dados, por exemplo, tornando-se uma opção de programa crescente em muitas das melhores escolas.

Juntamente com os cientistas e analistas de dados, os administradores de banco de dados são um caminho de trabalho em ascensão - em parte porque são uma parte essencial da equipe encarregada de garantir que a infraestrutura de dados esteja funcionando adequadamente.

O que é um administrador de banco de dados?

Um administrador de banco de dados, às vezes conhecido como DBA, é responsável por manter, proteger e operar bancos de dados, de acordo com a Oracle. Devido à importância dos dados para os negócios, os DBAs devem ter um forte equilíbrio entre as habilidades técnicas e comerciais - tanto técnicas quanto não técnicas.

As principais habilidades de um administrador de banco de dados incluem gerenciamento de dados, serviços ao consumidor, análise de dados, entrada de dados e SQL, de acordo com Andrew McCaskill, especialista em carreiras do LinkedIn. Ele acrescenta que setores como serviços e consultoria de TI, saúde e desenvolvimento de software estão contratando a maioria dos DBAs.

Quanto ganham os administradores de banco de dados?

Nos EUA, o salário médio anual dos administradores de bancos de dados é de cerca de US$ 100 mil, com base em estimativas da Dice, Glassdoor e do Departamento do Trabalho dos EUA. O salário total depende de uma série de fatores, incluindo formação, experiência e localização. Além disso, as pessoas com autorizações de segurança também podem ter salários mais altos devido ao nível de sensibilidade dos dados aos quais podem ter acesso.

Variações do cargo

Algumas das funções intimamente relacionadas aos DBAs, em parte de acordo com a Oracle, incluem

Administradores de sistemas

Arquitetos de banco de dados

Analistas de banco de dados

Engenheiros de dados

Modeladores de dados

Administradores de banco de dados em nuvem

Embora as ofertas de emprego possam ser ligeiramente diferentes entre as empresas e os títulos, o caminho para uma função do tipo administração de dados é muito semelhante: estudar ciência da computação e/ou de dados, ganhar experiência no mundo real por meio de um estágio ou outra oportunidade e provar que você não apenas se dedica à função, mas também que está disposto a aprender.

Como você pode se tornar um administrador de banco de dados

Em alta Link Nova IA da OpenAI tira 10 em prova do ITA e ‘passa’ em residência médica da USP É possível bloquear o X de novo no Brasil sem ‘apagão cibernético’? Entenda o que é a Cloudflare Galaxy Ring, anel inteligente da Samsung, estreia nesta quarta no Brasil; veja preço Devido às responsabilidades de trabalho um pouco mais simples, tornar-se um administrador de banco de dados pode ser uma posição um pouco mais fácil de começar. De fato, não é absolutamente necessário ter um diploma para alguns cargos de administração de banco de dados. Os DBAs também podem ser um trampolim para cargos mais avançados - e com salários mais altos - relacionados a dados, como cientista de dados ou analista de dados. Busque um diploma A maioria dos cargos de DBA exige que os candidatos tenham, no mínimo, um diploma de bacharel, às vezes de mestre, além de um determinado número de experiências profissionais relevantes. As pessoas podem considerar estudar ciência da computação, ciência de dados, sistemas de informação ou outros campos relacionados. Concluir um programa de certificação Para aqueles que não têm um diploma, os indivíduos terão de provar suas habilidades por meio de experiências adicionais. Concluir o conjunto de treinamento e certificação em banco de dados da Oracle é uma etapa reconhecida pelo setor. Caso contrário, inscrever-se em um bootcamp ou programa de certificação focado em ciência ou segurança de dados também pode ser uma maneira de começar. Fique à frente do jogo por meio do aprimoramento de suas habilidades As habilidades que você aprende hoje podem não ser totalmente relevantes daqui a alguns anos. Isso significa que, se você quiser ser um administrador de banco de dados bem-sucedido, a aprendizagem contínua precisa ser sua prerrogativa. A inteligência artificial (IA) está mudando o jogo quando se trata de dados; embora facilite a coleta, a limpeza e a análise dos dados, ela também permite que os malfeitores tenham maneiras mais fáceis de roubar ou expor dados.

A lição

Se a manutenção de dados importantes o entusiasma, considerar a possibilidade de se tornar um administrador de banco de dados não é uma má ideia. A carreira é certamente atraente, pois as habilidades necessárias para exercer a função são um pouco menos complexas do que em outros campos relacionados a dados - e o salário continua muito competitivo.

Embora o caminho educacional exato para uma carreira de DBA caiba a você decidir, certamente há muitas opções, incluindo diplomas, certificações e programas de treinamento profissional. Desde que você tenha motivação, tornar-se um especialista em dados pode estar ao seu alcance em apenas alguns anos - ou até meses.

