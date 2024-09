A dedicatória do livro “Mulheres Invisíveis”, da inglesa Caroline Criado Pérez, me impactou em cheio em uma semana em que vi tantas mulheres saindo em defesa do direito de ocuparem espaços. É preciso falar sobre mulheres invisíveis. E isso não significa travar uma batalha entre mulheres e homens. Pelo contrário, precisamos de mais homens como aliados. E, claro, de mulheres que persistem.

Persistem, apesar de receberem remuneração 22% menor do que os homens que desempenham as mesmas funções, com mesma escolaridade e experiência. Persistem, apesar de ocuparem 38% dos cargos de liderança no Brasil e 43% do quadro de funcionários e funcionárias das empresas. Mas estamos no jogo. A julgar por esse dado: mulheres têm as melhores avaliações dos times, segundo a FIA Business School. Se ainda duvida, aqui vai outro dado: 79% das equipes confiam plenamente em suas CEOs mulheres.