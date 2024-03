Quer turbinar o WhatsApp? Conheça 8 bots que ampliam recursos do app

Um dos aplicativos mais usados pelos brasileiros, o WhatsApp é cheio de recursos nativos, com atualizações constantes que adicionam novas funções. Contudo, você pode fazer uso de bots que estendem ainda mais as capacidades do aplicativo, dando acesso a novos recursos, conteúdos e serviços - é algo que os usuários do Telegram conhecem há um bom tempo. E o melhor: não é preciso instalar nada.

Basta adicionar os números de telefone de cada chatbot em sua lista de contato do aplicativo (ou do próprio celular) para ter acesso, tocando no balãozinho “+” na tela de conversas e escolhendo a opção “Novo contato”. Para facilitar, você também pode apenas clicar (ou tocar) sobre link do número.

WhatsApp tem bots que ampliam capacidades do app Foto: Dado Ruvic/Reuters

Abaixo selecionamos os alguns dos bots gratuitos mais úteis do WhatsApp no Brasil:

Transcrições de áudio

O recurso de transcrição de áudios do WhatsApp chegou a aparecer no iOS por um tempo mas agora já não está mais disponível. Enquanto a Meta não libera a função novamente e nem a disponibiliza para o Android, você pode fazer uso do chatbot Viratexto. Com ele você consegue transformar áudios de até 4 minutos de duração em texto, seja encaminhando as mensagens, seja enviando o áudio que deseja transcrever. Aí basta esperar alguns segundos para bot retornar com a transcrição. Viratexto - Número: (31) 97228-0540

Denúncia de violência contra mulher

Produto da parceria entre Avon, Uber e Wieden+Kennedy, o chatbot Ângela, do programa Você Não Está Sozinha, ajuda mulheres vítimas de violência doméstica, simulando uma conversa para dar orientações. Dependendo da situação, o bot pode sugerir à vítima procurar um hospital ou delegacia da mulher e, inclusive, oferecer a ela corridas gratuitas para que ela possa se locomover. O serviço está disponível em todo território nacional.

Ângela - Número: (11) 94494-2415

IA cheia de recursos

Um dos bots mais legais do WhatsApp é a LuzIA, uma inteligência artificial que usa tecnologia da OpenAI. A partir de conversas, é possível solicitar ao bot a tradução, correção e resumo de textos, transcrição de áudios, geração de imagens por meio de descrições, sugestão de filmes e passatempos, elaboração de listas, informações sobre o clima, notícias e mais.

LuzIA - Número: (11) 97255-3036

Vacinação e combate à fake news

O chatbot Ministério da Saúde Responde ajuda a esclarecer dúvidas sobre vacinação, traz informações sobre serviços do SUS e tem conteúdos de combate à fake news, entre outras facilidades.

Ministério da Saúde Responde - Número: (61) 99381- 8399

Aulas via Whatsapp

Útil aos estudantes que não desgrudam do mensageiro, com o AprendiZap você pode receber conteúdos de Português, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes e Inglês do 6º ao 9º ano. Desenvolvido pela Fundação 1Bi em parceria com a Fundação Lemann e Imagine Futures, o bot traz vídeos, textos, imagens e exercícios preparados por professores.

AprendiZap - Número: (11) 97450-6763

Playlists musicais personalizadas

Criado pela Sony Music Brasil, o Filtr Music é um bot capaz de sugerir músicas e playlists para plataformas como Spotify, Deezer e YouTube. A partir de respostas e envio de imagens, o bot gera sugestões musicais com base em gostos, sentimentos, situações ou mesmo imagens!

Filtr Music - Número: (21) 99750-4658

Em dia com o streaming

Se você quiser ficar por dentro das novidades da Netflix, acesse o chatbot que informa sobre programação e atualizações de seu catálogo do serviço de streaming. Também é possível baixar figurinhas de suas séries e filmes.

Netflix Brasil - Número: (11) 99653-5902

Queixas sobre produtos e serviços

Embora não tenha a força jurídica do Procon, reivindicações feitas no Reclame Aqui costumam resultar em um atendimento quase imediato para quem está lidando com problemas relacionados a um serviço ou produto. Com o chatbot da plataforma, agora é possível deixar queixas pelo próprio WhatsApp.

Reclame Aqui - Número: (11) 3003-2828