WhatsApp começa a testar recurso de transcrição de áudios em aparelhos Android

O novo recurso vai permitir que os usuários recebam uma transcrição de qualquer mensagem de voz enviada ou recebida no mensageiro. O app vai utilizar reconhecimento de fala para realizar as transcrições e deve manter a criptografia de ponta a ponta como padrão. Além disso, essas transcrições vão ficar disponíveis em balões de mensagem abaixo do áudio.

Segundo o WaBetaInfo, para que usuários tenham acesso a essa ferramenta no futuro, o app irá pedir para instalar mais 150 MB de dados.