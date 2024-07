Agro, educação e alertas climáticos: as oportunidades de IA para o Brasil

No último ano, a inteligência artificial (IA) vem ganhando destaque no debate público conforme o mundo começa a enxergar seu potencial de impactar quase todos os aspectos de nossas vidas. Estive recentemente no Brasil e, além de notar o grande entusiasmo das pessoas, as perguntas que mais ouvi foram: Quais oportunidades a IA traz para os brasileiros? Todos poderão participar do desenvolvimento da IA ou ela estará limitada a poucas empresas e países? E o que será necessário para o Brasil aproveitar essas oportunidades?

A IA apresenta oportunidades significativas para o Brasil, empoderando pessoas, empreendedores e negócios, e impulsionando o progresso na ciência e em questões sociais urgentes. As inovações lideradas por brasileiros serão fundamentais para aproveitar as oportunidades da IA e também para lidar com déficits existentes no país.

A IA já está ajudando as pessoas – das tarefas do dia a dia, até as iniciativas mais ambiciosas, produtivas e criativas – e está apoiando os brasileiros a superar barreiras de acesso à informação, conhecimento e oportunidades, com ferramentas para tradução de idiomas, pesquisa, programação e estímulo à criatividade. Ao impulsionar startups, pequenas e grandes empresas, a IA também pode aumentar a produtividade e o crescimento econômico, transformando setores como a agricultura. Por exemplo, o Google está trabalhando com startups brasileiras como a Cromai e a DigiFarmz no uso de IA para fornecer aos agricultores informações sobre a saúde das plantações e aumentar a eficiência produtiva.

A IA também está ajudando em descobertas científicas importantes. Há um ano, anunciamos que a AlphaFold havia mapeado a estrutura das 200 milhões de proteínas conhecidas pela ciência. Desde então, o banco de dados de acesso aberto da AlphaFold acelerou o trabalho de 1,8 milhão de cientistas em 190 países, incluindo 18 mil pesquisadores brasileiros.

Embora não seja uma solução única, ferramentas de IA podem ajudar a enfrentar grandes desafios sociais, como os efeitos das mudanças climáticas. Com o aumento de eventos climáticos extremos, como enchentes e incêndios florestais, que custam vidas e causam danos devastadores, estamos trabalhando com autoridades públicas na previsão de enchentes, por exemplo. Em breve, expandiremos nossa cobertura de alertas de 80 para quase 300 localidades em todo o Brasil.

Além das oportunidades, é importante reconhecer complexidades e riscos que surgirão à medida que a IA e o seu uso avançam, isso inclui deficiências de desempenho dos modelos, como vieses e precisão de informações, até o uso indevido e mal intencionado. No Google, lidamos com esses desafios guiados por nossos Princípios de IA, por nossa própria pesquisa e pelo feedback de parceiros, especialistas e usuários.

Reconhecer as oportunidades da IA e, ao mesmo tempo, enfrentar os desafios exigirá o trabalho conjunto de todos nós, demandando investimento, difusão de conhecimento e discussão de políticas públicas. O que as lideranças brasileiras, cidades e empresas fizerem no futuro próximo sobre essas oportunidades e desafios será crucial.

Os empreendedores e startups são uma parte importante do ecossistema de IA. Mais de 450 startups – incluindo as lideradas por mulheres e pessoas de grupos mais vulneráveis – participaram de iniciativas de apoio do Google for Startups, e recentemente lançamos um programa para acelerar a experimentação com IA. Para que empresas de todos os tamanhos tenham sucesso, elas também precisam ter acesso à infraestrutura certa. Por isso, estamos conectando ferramentas de computação em nuvem com empreendedores e desenvolvedores, para que a IA esteja disponível de forma ampla e inclusiva, e para que os brasileiros possam construir soluções para o Brasil e para o mundo.

Também é importante investir em educação e treinamento de habilidades digitais para que todos prosperem em uma economia baseada em IA. Mais de 3 milhões de brasileiros já foram capacitados pelos nossos programas, e atuamos com o Instituto Rede Mulher Empreendedora para ajudar mulheres a gerenciarem seus negócios com IA. Firmamos, ainda, parcerias com mais de 250 universidades no Brasil para capacitar estudantes a colocarem a IA a serviço deles e da sociedade.