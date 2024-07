Quem vai controlar o futuro da IA?

PUBLICIDADE Essa é a pergunta mais importante dos tempos atuais. O rápido progresso que está sendo feito na inteligência artificial (IA) significa que estamos diante de uma escolha estratégica sobre o tipo de mundo em que viveremos: Será um mundo em que os Estados Unidos e as nações aliadas promoverão uma IA global que dissemine os benefícios da tecnologia e garanta acesso a ela, ou um mundo autoritário, em que nações ou movimentos que não compartilham nossos valores usarão a IA para consolidar e expandir seu poder? Não existe uma terceira opção - e é hora de decidir qual caminho seguir. Atualmente, os Estados Unidos estão na liderança do desenvolvimento da IA, mas a continuidade da liderança está longe de ser garantida. Governos autoritários de todo o mundo estão dispostos a gastar enormes quantias de dinheiro para nos alcançar e, por fim, nos ultrapassar. O ditador russo Vladimir Putin avisa que o país que vencer a corrida da IA “se tornará o governante do mundo”, e a China diz que pretende se tornar o líder global em IA até 2030.

Sam Altman undou a OpenAI em 2015 Foto: Jim Wilson/NYT

Esses regimes e movimentos autoritários manterão um controle rígido sobre os benefícios na ciência, na saúde, na educação e em outras áreas sociais para consolidar seu próprio poder. Se conseguirem assumir a liderança em IA, forçarão as empresas dos EUA e de outras nações a compartilhar dados de usuários, aproveitando a tecnologia para desenvolver novas maneiras de espionar seus próprios cidadãos ou criar armas cibernéticas de última geração para usar contra outros países.

O primeiro capítulo da IA já foi escrito. Sistemas como ChatGPT, Copilot e outros estão funcionando como assistentes limitados - por exemplo, marcado visitas de enfermeiros e médicos a pacientes mais doentes -, ou servindo como assistentes mais avançados em determinados domínios, como geração de código para engenharia de software. Mais avanços virão em breve e darão início a um período decisivo na história da sociedade humana.

Se quisermos garantir que o futuro da IA seja um futuro construído para beneficiar o maior número possível de pessoas, precisamos de uma coalizão global liderada pelos EUA de países com ideias semelhantes e uma nova estratégia inovadora para que isso aconteça. Os setores público e de tecnologia dos Estados Unidos precisam atingir com sucesso quatro pontos importantes para garantir a criação de um mundo moldado por uma visão democrática da IA. Primeiro, as empresas e o setor de IA dos EUA precisam elaborar medidas de segurança robustas para que nossa coalizão mantenha a liderança nos modelos atuais e futuros e permita que nosso setor privado inove. Essas medidas incluiriam inovações em defesa cibernética e segurança de data center para evitar que hackers roubem propriedade intelectual importante, como pesos de modelos de IA e dados de treinamento de IA. Muitas dessas defesas se beneficiarão do poder da inteligência artificial, que torna mais fácil e rápido para os analistas humanos identificar riscos e responder a ataques. O governo dos EUA e o setor privado podem fazer parcerias para desenvolver essas medidas de segurança o mais rápido possível.

Em segundo lugar, a infraestrutura é o destino quando se trata de IA. A instalação antecipada de cabos de fibra óptica, linhas coaxiais e outras peças de infraestrutura de banda larga foi o que permitiu que os Estados Unidos passassem décadas no centro da revolução digital e construíssem sua atual liderança em inteligência artificial. Os legisladores dos EUA devem trabalhar com o setor privado para construir quantidades significativamente maiores de infraestrutura física - de data centers a usinas de energia - que operam os próprios sistemas de IA. As parcerias público-privadas para construir essa infraestrutura necessária equiparão as empresas dos EUA com o poder de computação para expandir o acesso à IA e distribuir melhor seus benefícios sociais.

A construção dessa infraestrutura também criará novos empregos em todo o país. Estamos testemunhando o nascimento e a evolução de uma tecnologia que acredito ser tão importante quanto a eletricidade ou a internet. A IA pode ser o alicerce de uma nova base industrial que seria sensato que nosso país adotasse.

Precisamos também de investimento substancial em capital humano. Como nação, precisamos nutrir e desenvolver a próxima geração de inovadores, pesquisadores e engenheiros de IA. Eles são nossa verdadeira superpotência.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Terceiro, precisamos desenvolver uma política de diplomacia comercial coerente para a IA, incluindo clareza sobre como os Estados Unidos pretendem implementar controles de exportação e regras de investimento estrangeiro para a construção global de sistemas de IA. Isso também significa definir as regras do caminho para os tipos de chips, dados de treinamento de IA e outros códigos - alguns dos quais são tão sensíveis que talvez precisem permanecer nos Estados Unidos - que podem ser alojados nos data centers que os países do mundo todo estão correndo para construir para guardar suas informações de IA. Nossa atual liderança em IA, em um momento em que as nações do mundo todo estão disputando maior acesso à tecnologia, facilitará a adesão de mais países a essa nova coalizão. Garantir que os modelos de código aberto estejam prontamente disponíveis para os desenvolvedores dessas nações reforçará ainda mais a nossa vantagem. O desafio de quem liderará a IA não se trata apenas de exportar tecnologia, mas de exportar os valores que a tecnologia defende.

E, em quarto lugar, precisamos pensar de forma criativa em novos modelos para que o mundo estabeleça normas no desenvolvimento e na implantação da IA, com foco especial na segurança e na garantia de um papel para o sul global e outras nações que historicamente foram deixadas para trás. Como em outras questões de importância global, isso exigirá que nos envolvamos com a China e mantenhamos um diálogo contínuo.

Falei no passado sobre a criação de algo semelhante à Agência Internacional de Energia Atômica para IA, mas esse é apenas um modelo em potencial. Uma opção poderia unir a rede de institutos de segurança de IA que estão sendo construídos em países como o Japão e a Grã-Bretanha e criar um fundo de investimento do qual os países comprometidos com o cumprimento de protocolos democráticos de IA poderiam se valer para expandir suas capacidades computacionais domésticas.

Outro modelo em potencial é a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, que foi criada pelo governo dos EUA em 1998, menos de uma década após a criação da World Wide Web, para padronizar a forma como navegamos no mundo digital. Atualmente, a ICANN é uma organização sem fins lucrativos independente com representantes de todo o mundo dedicados à sua missão principal de maximizar o acesso à internet em apoio a uma comunidade global aberta, conectada e democrática.

Embora seja importante identificar o órgão decisório certo, o ponto principal é que a IA democrática tem uma vantagem sobre a IA autoritária porque nosso sistema político capacitou empresas, empreendedores e acadêmicos dos EUA a pesquisar, inovar e construir.