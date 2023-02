Além do ChatGPT: veja 5 documentários para ‘viajar’ no tema da IA

O Futuro (2022) está disponível na Netflix Foto: Reprodução/YouTube

A Inteligência Artificial (IA) é tema para produções audiovisuais de ficção científica há anos — e está cada vez mais acessível. No entanto, por meio de avanços tecnológicos, um cenário utópico e fictício vem se tornando cada vez mais próximo da realidade — e isso é um prato cheio para as produções cinematográficas que sonham com esse mundo. O ChatGPT, ferramenta de conversas da OpenAI, por exemplo, é uma dessas tecnologias que aproxima humano e máquina ao ser um chatbot de interação natural.

Mesmo com avanços, ainda é incerto quando a maior parte desse cenário de ficção vai se tornar parte do nosso dia a dia. Mas, para você ir entrando no clima, separamos cinco filmes e séries documentais que abordam o tema.

Confira a lista:

Coded Bias (2020)

Disponível na Netflix, o documentário dirigido por Shalini Kantayya revela os preconceitos da Inteligência Artificial que sustenta os algoritmos de reconhecimento facial. A produção audiovisual é baseada no estudo do Massachusetts Institute of Technology (MIT) realizado pela pesquisadora Joy Buolamwini, que descobriu problemas na tecnologia de reconhecimento facial e o viés racista nos algoritmos.

Precisamos falar sobre a A.I (2020)

Disponível no Telecine, streaming de filmes do grupo Globo, o documentário dirigido por Leanne Pooley traz especialistas para analisar o futuro cenário em relação à Inteligência Artificial. Por meio de diversas opiniões, a produção audiovisual debate sobre os perigos e os impactos que as máquinas podem causar na sociedade.

The Age of A.I (2019)

A série documental do YouTube Originals narrada pelo ator Robert Downey Jr. expõe as diversas perspectivas sobre como a Inteligência Artificial pode contribuir com o conhecimento humano. Com o embasamento de diversos especialistas da área, a produção explica maneiras de como a tecnologia é capaz de ajudar no desenvolvimento da sociedade.

O Futuro (2022)

Recentemente lançada na Netflix, a série documental busca prever o funcionamento das novas tecnologias no futuro. A partir da análise de especialistas, a série aborda questões do cotidiano – como relacionamentos, alimentação e até mesmo nossos animais de estimação – e como elas podem ser alteradas por meio da Inteligência Artificial e outras revoluções tecnológicas.

A Verdade Sobre Robôs Assassinos (2018)

Disponível na HBO Max, o documentário dirigido por Maxim Pozdorovkin discute de que maneira a convivência com a Inteligência Artificial pode afetar a humanidade e atingir limites éticos. O filme apresenta a visão de diversos profissionais, como jornalistas, engenheiros e filósofos, que abordam a dependência cada vez maior dos seres humanos em relação às máquinas.