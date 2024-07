Alexa: assistente da Amazon pode chegar em versão paga e mais inteligente ainda em julho

De acordo com uma nova reportagem do The Wall Street Journal, a Amazon tem planos de lançar uma versão paga da Alexa. A novidade seria uma estratégia para reverter a perda de US$ 25 bilhões que a empresa teve entre os anos de 2017 e 2021 com o desenvolvimento da assistente digital.

Os planos da Amazon de cobrar por uma versão melhor da Alexa foram revelados pela primeira vez no ano passado pelo executivo David Limp.

Segundo o veículo, essa nova Alexa custaria até US$ 10 por mês e pode ser lançada ainda no mês de julho. A assistente de voz estaria equipada com mais recursos de inteligência artificial que poderiam torná-la ainda mais potente.

Conforme reportado pela Reuters, essa versão da Alexa seria mais hábil nas conversas, contando com novos mecanismos de inteligência artificial generativa que permitirão que ela complete diferentes tarefas a partir de um só comando. Além disso, ela poderá aprender o dia a dia do usuário e criar espécies de rotinas. A nova tecnologia ainda permitirá que o usuário utilize a voz para controlar algumas funções sem a necessidade de abrir o aplicativo. "Alexa vai ficar muito mais inteligente", afirmou o dono da Amazon, Jeff Bezos, em um podcast no mês de dezembro.

No entanto, existe a possibilidade de que o desenvolvimento da assistente de voz para esses fins esteja atrasado. No mês passado, por exemplo, uma reportagem da Fortune apontou que a Alexa não está nem perto de cumprir sua meta de se tornar a melhor assistente pessoal do mundo. Segundo o veículo, haveria problemas técnicos e organizacionais envolvidos.

Existe ainda a preocupação de que os usuários não queiram pagar a mais pela nova Alexa. Isso porque, atualmente, existem diversas possibilidades de assistentes grátis na internet, indo desde o ChatGPT até o Google Gemini. Assim, seria preciso um diferencial bastante notável para que uma pessoa topasse pagar pela assistente de voz.

É preciso levar em conta ainda que a versão básica da Alexa provavelmente permanecerá de graça e que há outros gastos com tecnologia no dia a dia do usuário, como com Netflix, Spotify e o próprio Amazon Prime.