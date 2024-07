Alexa: aprenda comandos ‘secretos’ para a assistente da Amazon

A Alexa, assistente de voz da Amazon, em casa, pode ser bastante útil no dia a dia. No entanto, o que pouca gente sabe é que ela tem aluns “comandos secretos”, que tornam a ferramenta mais divertida e curiosa.

Não, isso não significa que a Amazon encontrou uma maneira de tornar a Alexa em algo tão tecnológico quanto o filme Ela (2013) - na verdade, a gigante vem apanhando em sua estratégia de IA. Mas, os comandos incomuns trazem leveza que rivais, como Google Assistente e Siri, não conseguem. Confira, a seguir, alguns desses comandos.

Imitações

A Alexa consegue fazer imitações quando provocada. Basta falar “Alexa, imite um adolescente”, “Alexa, imite a minha mãe” ou até mesmo “Alexa, imite o Sílvio Santos” para que a assistente responda ao pedido.

Alexa é capaz de responder a comandos inusitados Foto: Anna Quelhas/Adobe Stock

Rima

É possível pedir à Alexa para que ela faça uma rima, um rap ou até mesmo um beatbox, espécie de batida musical. O som reproduzido pela assistente é autoral, ou seja, difere de músicas já existentes.

Barulhos

Quando comandada, a Alexa consegue fazer alguns tipos de sons. Assim, basta pedir “Alexa, solte um pum” ou “Alexa, espirre” para que a assistente obedeça e faça esses barulhos.

Brasil

Outro comando que a Alexa entende é bastante simples: cante o hino do Brasil. É só ser provocada para que ela comece a reproduzir a canção.

Histórias

A Alexa entende pedidos como “me conte uma história do Pequeno Príncipe” ou “me conte uma história do Sítio”. Além dessas opções, também é possível fazer um pedido mais genérico, dizendo apenas “Alexa, me conte uma história”.

Publicidade

Piadas

É possível pedir à Alexa que conte piadas. Dessa forma, pode-se pedir “Alexa, me conte uma piada de cachorro” ou “Alexa, me conte uma piada de tiozão” para que a assistente reproduza pequenas histórias engraçadas.

Referências pop

A Alexa compreende também algumas referências do mundo pop. Desse modo, estão em seu repertório falas e sons de filmes e desenhos que vão de Bob Esponja a Star Wars e Procurando Nemo. Portanto, você pode pedir à Alexa que “acione o sabre de luz” ou “fale baleiês”.

Provocações

Também é possível fazer algumas provocações à assistente de voz. Você pode perguntar coisas como “Alexa, você conhece a Siri?” ou “Alexa, o que veio primeiro: o ovo ou a galinha?”. Também é possível fazer questionamentos como “Alexa, você é um robô?” ou “Alexa, você acredita em bruxas?”.