Apagão cibernético: confira os melhores memes sobre a pane tecnológica global

Muitos computadores do mundo foram surpreendidos nesta sexta-feira, 19, com a clássica mensagem de “tela azul da morte” no sistema Windows. Uma falha de atualização de software da empresa CrowdStrike, que é responsável pela segurança cibernética dos computadores com sistema da Microsoft, ocasionou um bug em máquinas ao redor do mundo. Aeroportos, veículos de comunicação e bancos foram afetados em diversos países.

De acordo com a empresa, a questão operacional já está sendo solucionada, mas usuários do mundo todo, principalmente empresas, seguem enfrentando problemas com seus PCs.

Aeroporto de Madrid fica lotado com apagão cibernético Foto: Oscar Del Pozo/AFP

Apesar dos problemas tecnológicos, o apagão cibernético não deixou de render bons memes envolvendo as empresas nas redes sociais. Confira: