Apple libera tecnologia de NFC para desenvolvedores após pressão da UE

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 14, que vai permitir que outras empresas usem o chip NFC do iPhone para realizar transações financeiras. Com isso, o usuário do smartphone da companhia de Tim Cook poderá pagar por aproximação sem utilizar o Apple Pay ou a Carteira – algo que hoje é impossível.

A novidade, que chegará junto com o iOS 18.1, fará com que seja possível que se use o chip especializado em pagamentos para efetuar transações por aproximação, usar bilhetes de transporte público, utilizar chaves inteligentes de casa e de quartos de hotel, entre outras funções.

Em um comunicado, a Apple afirma que a novidade poderá ser aplicada ainda a carteirinhas estudantis e chaves de carro, por exemplo. Identidades governamentais devem ser acrescentadas à lista no futuro, diz a companhia. Além disso, o usuário poderá escolher como padrão apps de pagamento de terceiros, acabando com o monopólio da Apple sobre esse segmento.

Países como Austrália, Brasil, Canadá, Nova Zelândia, Japão e Estados Unidos contarão com a alteração em breve.

A mudança é uma forma encontrada pela Apple de atender às pressões regulatórias de blocos como a União Europeia, que possui atos e institutos específicos para esse tipo de digitalização. Lá, onde vige a Lei de Mercados Digitais, o NFC do smartphone da empresa foi liberado para terceiros já no mês de março.

“Como a segurança e a privacidade do usuário são de maior importância para a Apple, essa nova solução foi pensada para dar aos desenvolvedores uma nova forma segura de oferecer transações NFC sem contato desde dentro de seus aplicativos iOS”, afirma a empresa.

Resta, ainda, a dúvida quanto ao estado das receitas da empresa, que certamente serão influenciadas pela futura queda da arrecadação que a empresa sofrerá em decorrência da diminuição dos pagamentos via iPhone, já que a Apple ficava com uma porcentagem dessas transações.

Vale apontar que a liberação da tecnologia terá um preço. A empresa demandará que os desenvolvedores paguem taxas para utilizar o chip de pagamento do iPhone.

O comunicado da Apple traz a informação de que somente desenvolvedores autorizados e “que atendam a determinados requisitos regulatórios e do setor e se comprometam com os padrões contínuos de segurança e privacidade da Apple” terão acesso ao novo modo de realizar pagamentos por aproximação no iPhone.